https://ria.ru/20210812/voronezh-1745558966.html

Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь

Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь - РИА Новости, 12.08.2021

Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь

Транспортное предприятие, которое обслуживало маршрут воронежского автобуса, который взорвался, окажет материальную помощь семьям пострадавших при ЧП, сообщил... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:20

2021-08-12T23:20

2021-08-12T23:26

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Транспортное предприятие, которое обслуживало маршрут воронежского автобуса, который взорвался, окажет материальную помощь семьям пострадавших при ЧП, сообщил мэр города Вадим Кстенин.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По последним данным властей, пострадали 13 человек."Поражен произошедшим на улице Кольцовской. В причинах случившегося ещё предстоит разобраться. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Убежден, что все ответственные службы выявят причины, и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось. Достигли договорённости с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших", - написал Кстенин в Telegram.

https://ria.ru/20210812/voronezh-1745557714.html

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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T23:20 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже