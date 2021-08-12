https://ria.ru/20210812/voronezh-1745558966.html
Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь
Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь - РИА Новости, 12.08.2021
Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь
Транспортное предприятие, которое обслуживало маршрут воронежского автобуса, который взорвался, окажет материальную помощь семьям пострадавших при ЧП, сообщил... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T23:20
2021-08-12T23:20
2021-08-12T23:26
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c6055aa32a569736a9bec6af60d27a81.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Транспортное предприятие, которое обслуживало маршрут воронежского автобуса, который взорвался, окажет материальную помощь семьям пострадавших при ЧП, сообщил мэр города Вадим Кстенин.В четверг вечером у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже взорвался маршрутный автобус ПАЗ. По последним данным властей, пострадали 13 человек."Поражен произошедшим на улице Кольцовской. В причинах случившегося ещё предстоит разобраться. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Убежден, что все ответственные службы выявят причины, и мы все вместе предпримем все усилия, чтобы подобное не повторилось. Достигли договорённости с транспортным предприятием, обслуживающим маршрут, что вне зависимости от причин они окажут материальную помощь семьям пострадавших", - написал Кстенин в Telegram.
https://ria.ru/20210812/voronezh-1745557714.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_795594ac26589bbffc776b19b285fb34.jpg
Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T23:20
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже
23:20 12.08.2021 (обновлено: 23:26 12.08.2021)
Пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь
Мэр Воронежа Кстенин: пострадавшим при ЧП с автобусом в Воронеже окажут материальную помощь