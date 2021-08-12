https://ria.ru/20210812/voronezh-1745554310.html
У взорвавшегося в Воронеже автобуса был дизельный двигатель
У взорвавшегося в Воронеже автобуса был дизельный двигатель - РИА Новости, 12.08.2021
У взорвавшегося в Воронеже автобуса был дизельный двигатель
Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что ЧП с автобусом в Воронеже случилось на остановке, все автомобили у них дизельные. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T22:33
2021-08-12T22:33
2021-08-12T22:42
происшествия
воронеж
авто
взрыв автобуса в воронеже
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c6055aa32a569736a9bec6af60d27a81.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Представитель перевозчика сообщил РИА Новости, что ЧП с автобусом в Воронеже случилось на остановке, все автомобили у них дизельные.По меньшей мере 12 человек пострадали в результате ЧП с автобусом в Воронеже, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб.
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745553162_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_795594ac26589bbffc776b19b285fb34.jpg
Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:33
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, авто, взрыв автобуса в воронеже, видео
22:33 12.08.2021 (обновлено: 22:42 12.08.2021)
У взорвавшегося в Воронеже автобуса был дизельный двигатель
Перевозчик: у взорвавшегося в Воронеже автобуса был дизельный двигатель