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В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие
В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.08.2021
В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие
По меньшей мере 15 человек получили травмы при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже, одна женщина умерла в реанимации. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-12T22:03
2021-08-12T22:03
2021-08-13T00:28
происшествия
воронеж
россия
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек получили травмы при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже, одна женщина умерла в реанимации.Как уточнил в эфире "России 24" прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов, два человека тяжело пострадали, четверо находятся в состоянии средней тяжести и шестеро — легкой. Всех доставили в больницу.Всего в момент инцидента в автобусе находились около 30 человек, сообщил его водитель Алексей. Он пояснил, что были заняты все сидячие места.ЧП произошло в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, место происшествия оцеплено, на месте работают силовые структуры, приехала машина взрывотехников ФСБ.По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.Прокуратура Воронежской области начала проверку.СК открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.
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Последствия взрыва в автобусе в Воронеже
Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры.
О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото/видео: соцсети
2021-08-12T22:03
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происшествия, воронеж, россия, взрыв автобуса в воронеже, видео
22:03 12.08.2021 (обновлено: 00:28 13.08.2021)
В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие
В Воронеже более десяти человек пострадали при взрыве в автобусе
ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости.
По меньшей мере 15 человек получили травмы при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже
, одна женщина умерла в реанимации.
Как уточнил в эфире "России 24"
прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов, два человека тяжело пострадали, четверо находятся в состоянии средней тяжести и шестеро — легкой. Всех доставили в больницу.
Всего в момент инцидента в автобусе находились около 30 человек, сообщил его водитель Алексей. Он пояснил, что были заняты все сидячие места.
"Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым — не понимаю, что происходит", — рассказал он.
ЧП произошло в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.
Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, место происшествия оцеплено, на месте работают силовые структуры, приехала машина взрывотехников ФСБ.
По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.
Прокуратура Воронежской области начала проверку.
СК открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.