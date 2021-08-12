https://ria.ru/20210812/voronezh-1745552020.html

В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие

В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.08.2021

В Воронеже взорвался автобус, есть пострадавшие

По меньшей мере 15 человек получили травмы при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже, одна женщина умерла в реанимации. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-12T22:03

2021-08-12T22:03

2021-08-13T00:28

происшествия

воронеж

россия

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 12 авг — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек получили травмы при взрыве пассажирского автобуса в Воронеже, одна женщина умерла в реанимации.Как уточнил в эфире "России 24" прокурор Ленинского района города Юрий Бурсов, два человека тяжело пострадали, четверо находятся в состоянии средней тяжести и шестеро — легкой. Всех доставили в больницу.Всего в момент инцидента в автобусе находились около 30 человек, сообщил его водитель Алексей. Он пояснил, что были заняты все сидячие места.ЧП произошло в 21:24 (мск) около торгового центра "Галерея Чижова", взорвался ПАЗ на маршруте 10А.Как сообщил с места событий корреспондент РИА Новости, место происшествия оцеплено, на месте работают силовые структуры, приехала машина взрывотехников ФСБ.По первоначальным данным экстренных служб, предварительная причина — взрыв газового оборудования. При этом представитель перевозчика заявил РИА Новости, что весь транспорт компании работает на дизельном топливе.Губернатор Воронежской области Александр Гусев, приехавший на место ЧП, написал в Telegram, что причину устанавливают специальные службы. Глава региона выразил сочувствие всем пострадавшим и пообещал, что им окажут помощь. Гусев также поручил проверить автопарки всех пассажирских перевозчиков Воронежа.Прокуратура Воронежской области начала проверку.СК открыл уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за его расследованием следят в центральном аппарате. Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов и следователей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия взрыва в автобусе в Воронеже Газовое оборудование взорвалось в автобусе ПАЗ в Воронеже, когда он стоял на светофоре. Внутри были пассажиры. О взрыве сообщили очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на проезжей части возле Галереи Чижова. Информация о пострадавших уточняется. Фото/видео: соцсети 2021-08-12T22:03 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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