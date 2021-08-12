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В Воронеже уволили полицейского с 22 квартирами
В Воронеже уволили полицейского с 22 квартирами - РИА Новости, 12.08.2021
В Воронеже уволили полицейского с 22 квартирами
Подозреваемый в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, которому... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:45
2021-08-12T19:25
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
гумвд
россия
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, уволен из полиции, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."Сегодня уволили Качкина", - сказал собеседник агентства.Руководитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что Качкин "уволен со службы по отрицательным мотивам".В июле Ленинский районный суд Воронежа арестовал Качкина на два месяца по подозрению в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей, По данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
https://ria.ru/20210805/zaderzhanie-1744493998.html
https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), гумвд, россия
18:45 12.08.2021 (обновлено: 19:25 12.08.2021)
 
В Воронеже уволили полицейского с 22 квартирами

ГУМВД: воронежского полицейского с 22 квартирами уволили из полиции за взятку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игорь Качкин, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, уволен из полиции, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Сегодня уволили Качкина", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 13:21
В Петербурге задержали полицейского по подозрению в сбыте наркотиков
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Наталья Куликова подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что Качкин "уволен со службы по отрицательным мотивам".
В июле Ленинский районный суд Воронежа арестовал Качкина на два месяца по подозрению в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей, По данным СК, бывший замначальника управления ГИБДД по Воронежской области, а ныне начальник одного из подразделений ОМВД России по Панинскому району Игорь Качкин был задержан за то, что предложил сотруднику полиции взятку в 30 тысяч рублей - по данным следствия, деньги предназначались за содействие в получении прав его знакомому. Полицейский взятку не взял, а Качкин стал фигурантом дела по статье о покушении на дачу взятки в значительном размере. На допросе подозреваемый сознался в содеянном и дал подробные показания.
В феврале 2020 года прокуратура Воронежской области потребовала в суде изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей, обратив их в доход государства. Согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей. При этом, как уточняло ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок. В настоящий момент судом производство по делу приостановлено.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:03
В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции
По данным прокуратуры, замначальника регионального управления ГИБДД принимал "непосредственное участие" в заключении семи сделок "на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери", в том числе подписывал договоры по приобретению недвижимости. Прокуратура заявила, что высокопоставленным полицейским не были представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно подлежит обращению в доход государства.
Имя фигуранта дела не называлось, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля 2020 года был зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области был указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич. В конце апреля 2020 года Качкина перевели начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.
 
ПроисшествияВоронежСледственный комитет России (СК РФ)ГУМВДРоссия
 
 
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