Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20210812/vologodchina-1745501166.html
На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов
На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов - РИА Новости, 12.08.2021
На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов
Власти Вологодчины вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:39
2021-08-12T16:39
вологодская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745503484_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9d0cfb29b6eb42c5bce9c0df326df28a.jpg
ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители региона будут удостоены впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.Почетным знаком "За заслуги в воспитании детей" будут награждать приемных родителей, опекунов и попечителей, а также отцов, воспитывающих пять и более детей в одиночку, без участия матери. При этом поощрять будут как имеющих статус многодетных, так и тех, кто принадлежал к этой категории ранее. Важным условием для представления к награде является воспитание каждого ребенка в семье на протяжении пяти лет и более."В нашей области проживает 2,5 тысяч замещающих семей. Этой наградой поощряются приемные родители, которые внесли значительный вклад в воспитание детей, - как родных, так и приемных. Благодаря таким людям всё большее количество детей, оставшихся без родителей, обретает семью" - сказала РИА Новости замгубернатора Лариса Каманина.Помимо почётного знака, каждый из награждаемых получит из областного бюджета по 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210811/aktsiya-1745360660.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745503484_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_9ab6a1a7fbb6f8c07abb4a49f3a5e768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
16:39 12.08.2021
 

На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов

© стоп-кадр видео "35 тв"/правительство Вологодской областиНаграды "За заслуги в воспитании детей", учрежденные в Вологодской области в рамках проекта "Счастливое детство"
Награды За заслуги в воспитании детей, учрежденные в Вологодской области в рамках проекта Счастливое детство
© стоп-кадр видео "35 тв"/правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители региона будут удостоены впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.
Почетным знаком "За заслуги в воспитании детей" будут награждать приемных родителей, опекунов и попечителей, а также отцов, воспитывающих пять и более детей в одиночку, без участия матери. При этом поощрять будут как имеющих статус многодетных, так и тех, кто принадлежал к этой категории ранее. Важным условием для представления к награде является воспитание каждого ребенка в семье на протяжении пяти лет и более.
Посетители диагностических пунктов в Вологде в рамках акции Шаг к здоровью - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:29Вологодская область
Почти 6,5 тысяч вологжан приняли участие в акции "Шаг к здоровью"
"В нашей области проживает 2,5 тысяч замещающих семей. Этой наградой поощряются приемные родители, которые внесли значительный вклад в воспитание детей, - как родных, так и приемных. Благодаря таким людям всё большее количество детей, оставшихся без родителей, обретает семью" - сказала РИА Новости замгубернатора Лариса Каманина.
Помимо почётного знака, каждый из награждаемых получит из областного бюджета по 10 тысяч рублей.
 
Вологодская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Талибы захватили столицу провинции Гильменд на юге Афганистана
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
Лента новостейМолния