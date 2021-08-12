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На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов
На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов - РИА Новости, 12.08.2021
На Вологодчине наградят приемных родителей и одиноких отцов
Власти Вологодчины вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:39
2021-08-12T16:39
2021-08-12T16:39
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости. Власти Вологодчины вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители региона будут удостоены впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.Почетным знаком "За заслуги в воспитании детей" будут награждать приемных родителей, опекунов и попечителей, а также отцов, воспитывающих пять и более детей в одиночку, без участия матери. При этом поощрять будут как имеющих статус многодетных, так и тех, кто принадлежал к этой категории ранее. Важным условием для представления к награде является воспитание каждого ребенка в семье на протяжении пяти лет и более."В нашей области проживает 2,5 тысяч замещающих семей. Этой наградой поощряются приемные родители, которые внесли значительный вклад в воспитание детей, - как родных, так и приемных. Благодаря таким людям всё большее количество детей, оставшихся без родителей, обретает семью" - сказала РИА Новости замгубернатора Лариса Каманина.Помимо почётного знака, каждый из награждаемых получит из областного бюджета по 10 тысяч рублей.
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общество
ВОЛОГДА, 12 авг – РИА Новости
. Власти Вологодчины
вручат приемным родителям и одиноким отцам региональную награду "За заслуги в воспитании детей", учрежденную в мае этого года, награды жители региона будут удостоены впервые, сообщает пресс-служба правительства региона.
Почетным знаком "За заслуги в воспитании детей" будут награждать приемных родителей, опекунов и попечителей, а также отцов, воспитывающих пять и более детей в одиночку, без участия матери. При этом поощрять будут как имеющих статус многодетных, так и тех, кто принадлежал к этой категории ранее. Важным условием для представления к награде является воспитание каждого ребенка в семье на протяжении пяти лет и более.
"В нашей области проживает 2,5 тысяч замещающих семей. Этой наградой поощряются приемные родители, которые внесли значительный вклад в воспитание детей, - как родных, так и приемных. Благодаря таким людям всё большее количество детей, оставшихся без родителей, обретает семью" - сказала РИА Новости замгубернатора Лариса Каманина.
Помимо почётного знака, каждый из награждаемых получит из областного бюджета по 10 тысяч рублей.