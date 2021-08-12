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Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России
Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2021
Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России
Начало нового учебного года и возвращение людей из отпусков могут привести к усилению третьей волны COVID-19 в России. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:24
2021-08-12T09:24
2021-08-12T09:24
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
сергей токарев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Начало нового учебного года и возвращение людей из отпусков могут привести к усилению третьей волны COVID-19 в России. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.По его словам, заболеваемость COVID-19 в стране идет "лесенкой", и это вызывает беспокойство.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что изменение штамма коронавируса способствует более агрессивному распространению заболевания, и констатировал третья волну COVID-19 в России.
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308153.html
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общество, михаил мурашко, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России
Врач Минздрава Токарев: приезд отпускников и новый учебный год могут усилить третью волну COVID-19