https://ria.ru/20210812/volna-1745429681.html

Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России

Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России - РИА Новости, 12.08.2021

Врач спрогнозировал усиление третьей волны COVID-19 в России

Начало нового учебного года и возвращение людей из отпусков могут привести к усилению третьей волны COVID-19 в России. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:24

2021-08-12T09:24

2021-08-12T09:24

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

сергей токарев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Начало нового учебного года и возвращение людей из отпусков могут привести к усилению третьей волны COVID-19 в России. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.По его словам, заболеваемость COVID-19 в стране идет "лесенкой", и это вызывает беспокойство.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что изменение штамма коронавируса способствует более агрессивному распространению заболевания, и констатировал третья волну COVID-19 в России.

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745308153.html

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2021

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общество, михаил мурашко, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии