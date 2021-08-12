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Афганистан заявил о готовности купить у России боевые вертолеты

Афганистан заявил о готовности купить у России боевые вертолеты - РИА Новости, 12.08.2021

Афганистан заявил о готовности купить у России боевые вертолеты

Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар заявил о готовности Кабула купить у РФ боевые вертолеты, ждет ответа от Москвы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:45

2021-08-12T16:45

2021-08-12T17:18

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Ханиф Атмар заявил о готовности Кабула купить у РФ боевые вертолеты, ждет ответа от Москвы."Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", – сказал министр в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Ранее Спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва готова обсуждать с Афганистаном поставки ударных вертолетов, однако только на коммерческой основе. По его словам, Кабулу предлагалось два варианта: вертолеты после капитального ремонта или новые, однако "у них ни на то, ни на другое денег нет", сказал российский дипломат. Он добавил, что подвижек в этом вопросе не было.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. После этого они заявляли о взятии еще девяти.* Террористическая организация, запрещенная в России

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