https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:48
2021-08-12T11:48
2021-08-12T11:48
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24"."Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", - добавил он.
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
Глава Камчатского края Солодов: упавший на Камчатке вертолет Ми-8 был исправен