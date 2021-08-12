https://ria.ru/20210812/vertolet-1745453872.html

На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро

На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро - РИА Новости, 12.08.2021

На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро

Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:48

2021-08-12T11:48

2021-08-12T11:48

камчатский край

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ми-8

владимир солодов

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24"."Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", - добавил он.

https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае