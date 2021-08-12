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На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро
Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:48
2021-08-12T11:48
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
владимир солодов
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24"."Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", - добавил он.
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, владимир солодов, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
11:48 12.08.2021
 
На Камчатке рассказали о вертолете Ми-8, упавшем в озеро

Глава Камчатского края Солодов: упавший на Камчатке вертолет Ми-8 был исправен

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ направляются к месту крушения вертолета Ми-8 в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
"Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", - добавил он.
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
08:30
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
 
Камчатский крайФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8Владимир СолодовКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском крае
 
 
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