https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:30
2021-08-12T08:30
2021-08-12T09:38
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT.На записях показаны спасатели на лодках.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета. Управление СК России на транспорте завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
камчатский край
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике
Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке. Спасатели МЧС ищут потерпевших.
2021-08-12T08:30
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм, видео
08:30 12.08.2021 (обновлено: 09:38 12.08.2021)
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
RT опубликовал первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке