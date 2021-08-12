Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/vertolet-1745425060.html
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:30
2021-08-12T09:38
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745431311_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3884772c875b9c52d45d1a30949c2a72.png
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT.На записях показаны спасатели на лодках.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета. Управление СК России на транспорте завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике
Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке. Спасатели МЧС ищут потерпевших.
2021-08-12T08:30
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745431311_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_610ce1f179280784ba3f6a5bdc6d26e0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм, видео
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT.
2021-08-12T08:30
true
PT0M52S
08:30 12.08.2021 (обновлено: 09:38 12.08.2021)
 
Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

RT опубликовал первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT.
На записях показаны спасатели на лодках.
Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета. Управление СК России на транспорте завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
 
ПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8Крушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Лукашенко поручил чиновникам "не проспать" c экспортом вакцины от COVID-19
15:23Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
15:20В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
15:20Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
15:20Лавров рассказал, почему Запад не признает Крым российским
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
Лента новостейМолния