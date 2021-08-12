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Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 12.08.2021

Опубликованы первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T08:30

2021-08-12T08:30

2021-08-12T09:38

происшествия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В Сети появились первые кадры с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Их публикует телеканал RT.На записях показаны спасатели на лодках.Вертолет упал в Курильское озеро в районе Кроноцкого заповедника на юге региона. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. По предварительной информации, восемь человек спаслось. Еще восемь человек могут находиться внутри вертолета. Управление СК России на транспорте завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры с места крушения Ми-8 в Кроноцком заповеднике Первые кадры с места крушения Ми-8 на Камчатке. Спасатели МЧС ищут потерпевших. 2021-08-12T08:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм, видео