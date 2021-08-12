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Два человека с упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии
Два человека с упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.08.2021
Два человека с упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии
Два человека с упавшего вертолета на Камчатке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:21
2021-08-12T02:21
2021-08-12T02:21
происшествия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Два человека с упавшего вертолета на Камчатке находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.В четверг вертолет Ми-8 упал в в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке . По данным МЧС России, на борту были 16 человек - 13 туристов и 3 члена экипажа. По разным данным, спасены от 7 до 8 человек."Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html
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происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
Два человека с упавшего на Камчатке вертолета находятся в тяжелом состоянии
Минздрав Камчатского края заявил, что двое людей с упавшего вертолета находятся в тяжелом состоянии