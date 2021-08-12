https://ria.ru/20210812/vertolet-1745415991.html
На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета
На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета
Семь человек, в том числе 2 с травмами, найдены после падения вертолета на Камчатке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:11
2021-08-12T02:11
2021-08-12T07:21
происшествия
камчатский край
москва
ми-8
кроноцкий заповедник
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 2 с травмами, найдены после падения вертолета на Камчатке, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В четверг вертолет Ми-8 упал в в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке . По данным МЧС России, на борту были 16 человек. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа."В 1.09 мск информация от сотрудника Кроноцкого заповедника о том, что обнаружено 7 человек (из них 2 с травмами), поиски продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html
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происшествия, камчатский край, москва, ми-8, кроноцкий заповедник, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
02:11 12.08.2021 (обновлено: 07:21 12.08.2021)
На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета
На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета, двое получили травмы