https://ria.ru/20210812/vertolet-1745415991.html

На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета

На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета - РИА Новости, 12.08.2021

На Камчатке нашли семь человек после падения вертолета

Семь человек, в том числе 2 с травмами, найдены после падения вертолета на Камчатке, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:11

2021-08-12T02:11

2021-08-12T07:21

происшествия

камчатский край

москва

ми-8

кроноцкий заповедник

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Семь человек, в том числе 2 с травмами, найдены после падения вертолета на Камчатке, сообщили РИА Новости в экстренных службах.В четверг вертолет Ми-8 упал в в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке . По данным МЧС России, на борту были 16 человек. Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в вертолете были 13 туристов и 3 члена экипажа."В 1.09 мск информация от сотрудника Кроноцкого заповедника о том, что обнаружено 7 человек (из них 2 с травмами), поиски продолжаются", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

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происшествия, камчатский край, москва, ми-8, кроноцкий заповедник, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае