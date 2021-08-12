https://ria.ru/20210812/vertolet-1745415376.html

На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту

На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту - РИА Новости, 12.08.2021

На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту

На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T01:54

2021-08-12T01:54

2021-08-12T04:45

происшествия

камчатский край

ми-8

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро и, по подсчетам источников, находится сейчас на глубине ста метров.По информации собеседника агентства, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте крушения обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы. В компании "Витязь-Аэро", в свою очередь, заявили о восьми выживших."Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", — сказал собеседник агентства.В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники. В Минздраве Камчатского края, в свою очередь, сообщили об отправке машин с медиками к месту крушения. Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия из-за тумана. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, камчатский край, ми-8