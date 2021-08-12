https://ria.ru/20210812/vertolet-1745415376.html
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту
На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T01:54
2021-08-12T01:54
2021-08-12T04:45
происшествия
камчатский край
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473223_969:979:2869:2048_1920x0_80_0_0_1e88efbc0f06df79a34d93325b9ce505.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро и, по подсчетам источников, находится сейчас на глубине ста метров.По информации собеседника агентства, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте крушения обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы. В компании "Витязь-Аэро", в свою очередь, заявили о восьми выживших."Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", — сказал собеседник агентства.В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники. В Минздраве Камчатского края, в свою очередь, сообщили об отправке машин с медиками к месту крушения. Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия из-за тумана. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473223_1400:1002:2795:2048_1920x0_80_0_0_4384e50e5c1ae85b71a0850307e9fd44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, ми-8
01:54 12.08.2021 (обновлено: 04:45 12.08.2021)
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту
На борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 были 16 человек, выжили как минимум семь из них
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости.
На территории Камчатского края
упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро и, по подсчетам источников, находится сейчас на глубине ста метров.
"В 00.50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", — заявили в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте крушения обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы. В компании "Витязь-Аэро", в свою очередь, заявили о восьми выживших.
"Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", — сказал собеседник агентства.
В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники. В Минздраве Камчатского края, в свою очередь, сообщили об отправке машин с медиками к месту крушения. Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия из-за тумана. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.