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На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту - РИА Новости, 12.08.2021
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту
На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T01:54
2021-08-12T04:45
происшествия
камчатский край
ми-8
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах.По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро и, по подсчетам источников, находится сейчас на глубине ста метров.По информации собеседника агентства, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте крушения обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы. В компании "Витязь-Аэро", в свою очередь, заявили о восьми выживших."Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", — сказал собеседник агентства.В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники. В Минздраве Камчатского края, в свою очередь, сообщили об отправке машин с медиками к месту крушения. Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия из-за тумана. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
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происшествия, камчатский край, ми-8
01:54 12.08.2021 (обновлено: 04:45 12.08.2021)
 
На Камчатке упал вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту

На борту упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 были 16 человек, выжили как минимум семь из них

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — РИА Новости. На территории Камчатского края упал вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
По предварительным данным, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника, летательный аппарат упал в озеро и, по подсчетам источников, находится сейчас на глубине ста метров.

"В 00.50 (мск) 12.08.2021 поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь-Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Дальнейшая информация уточняется", — заявили в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, на борту также находился ребенок. Позже в МЧС уточнили, что на месте крушения обнаружили семь человек, двое из которых получили травмы. В компании "Витязь-Аэро", в свою очередь, заявили о восьми выживших.
"Предварительно, два человека в тяжелом состоянии. По остальным информация уточняется", — сказал собеседник агентства.
В МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены 45 человек и восемь единиц техники. В Минздраве Камчатского края, в свою очередь, сообщили об отправке машин с медиками к месту крушения. Экстренные службы также заявили, что спасательный самолет не может вылететь к месту происшествия из-за тумана. К спасению людей, кроме того, привлечены сотрудники заповедника.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Региональная прокуратура в связи с инцидентом начала проверку исполнения законодательства о туристических услугах.
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