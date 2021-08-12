https://ria.ru/20210812/uspenskiy-1745328885.html

Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021

Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021 - РИА Новости, 12.08.2021

Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021

С четырнадцатого августа у православных начинается Успенский пост. Сколько он продлится в 2021-м, насколько строг, от чего следует отказаться в постные дни, а... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:00

2021-08-12T07:00

2021-08-12T08:08

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. С четырнадцатого августа у православных начинается Успенский пост. Сколько он продлится в 2021-м, насколько строг, от чего следует отказаться в постные дни, а также календарь питания — в материале РИА Новости.Успенский пост — 2021 и его значениеПост связан с одним из важнейших событий христианской истории — Успением Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, в этот день Дева Мария окончила свое земное существование. К ее одру чудесным образом перенеслись апостолы, которые находились тогда в разных концах земли. А во время погребения в Гефсиманском саду туда явился сам Христос, чтобы забрать душу Богородицы в Рай. Именно этот момент принято изображать на иконе праздника: Спаситель держит на руках младенца, завернутого в белые пелены, — это и есть душа Божьей Матери.В Писании об этом событии нет ни строчки. Но практикующие христиане знают о нем из церковного предания. Поскольку событие для Церкви ключевое."Успенский пост имеет большое значение, поскольку духовно приуготовляет к исключительно важному событию священной истории — к кончине земной жизни Божьей Матери. Он отражает стремление верующих почтить ее память", — объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.Когда проходит и сколько длитсяЕжегодно Успенский пост проходит в одни и те же дни и начинается 14 августа. Верующие называют этот день Медовым Спасом, поскольку в храмах принято освящать мед, активный сбор которого начинается в середине августа. Церковь же отмечает 14 августа другой праздник — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.Знаменующее Успенский пост церковное торжество в честь Креста Господня было установлено в IX веке в Византии. Перед началом поста на поклонение верующим в этот день выставлялись частицы Креста Господня и фрагмент ризы Пресвятой Богородицы. Реликвии торжественно выносили из алтаря Влахернского храма в Константинополе.Успенский пост — самый короткий в числе многодневных. У православных он длится всего две недели. Верующие говеют по 27 августа включительно. В последний день поста священнослужители в храмах меняют цвет облачений с белого на голубой. Это символ торжества в честь Богородицы.История постаИз четырех многодневных постов Успенский установлен позже других. Все дело в том, что ранняя Церковь долгое время была занята обсуждением фундаментальных вопросов вероучения. Богословские споры велись преимущественно о Боге и его триединстве.Поэтому возникали различные ереси, которые всячески принижали роль Девы Марии в христианской истории. Только в V веке на Вселенских соборах в Эфесе (431 г.) и Халкидоне (451 г.) был серьезно осмыслен догмат о Богородице. Примерно сто лет спустя христиане начали праздновать день ее Успения."Почитание Божьей Матери было всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и Успенский пост стал общецерковным спустя продолжительное время. Однако в отдельных христианских общинах его соблюдали и ранее", — поясняет протоиерей Александр Ильяшенко.Что можно в Успенский постУспенский пост строгий. Во дни говения верующие должны полностью воздерживаться от пищи животного происхождения.Только в один день поста верующим дозволяется употреблять в пищу рыбу. Это праздник Преображения Господня, более известный в народе как Яблочный Спас. Он приходится на 19 августа.В остальные дни рацион должен состоять из растительных продуктов — овощей, фруктов, различных круп. Однако священнослужители обнадеживают верующих: строгие предписания поста компенсируются в России началом сбора урожая. Поэтому многие люди могут легко заменить мясо и рыбу тем, что выросло на огороде.Чего нельзя делатьУспенский пост, как и любой другой, предполагает не только воздержание от определенной пищи. Это еще и время серьезного духовного развития. Во время поста верующие должны уделять больше времени посещению храма и участию в богослужениях.Часто прихожане обращаются к священникам с вопросом, можно ли в период поста играть свадьбу. По церковному уставу таинство брака (венчание) в дни многодневных постов не совершается. Но если люди не воцерковленные и не постятся, то свадьба в Успенский пост — их личное дело. Однако обвенчаться в этот период не получится.Кроме этого запрета, есть и еще один. Верующим нельзя устраивать гуляния и участвовать в различных увеселениях. Также священники призывают воздержаться от распития алкоголя и других вредных привычек.МолитвыОсобых молитв или служб на период Успенского поста нет. Богослужебный устав не отличается от обычного.Однако священники рекомендуют верующим с особым вниманием отнестись к самому совершению молитвы. Это проявляется как в более частом посещении служб, так и в прочтении дополнительных молитв дома: например, акафистов Богоматери.Календарь питания в Успенский пост по днямВ отличие от Великого поста, где начало и окончание — это дни самого строгого воздержания (вплоть до отказа от пищи), Успенский пост не предусматривает подобного. При этом, в зависимости от дня недели, существуют различные ограничения в меню.В понедельник, среду и пятницу устав предписывает сухоядение — можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не поддавалась термической обработке: невареная пища, свежие, сушеные или моченые овощи и фрукты.Во вторник и четверг допускается вареная пища без растительного масла.По субботам и воскресеньям можно готовить блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употребление вина в небольших количествах.Однако важно понимать, что этот устав — монашеский. Ограничения в трапезе для мирян не так строги. Священники отмечают: как именно поститься и состав меню на каждый день нужно обсуждать со своим духовником.

https://ria.ru/20210809/svyatye-1744743530.html

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справки, россия, религиозные праздники