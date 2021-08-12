https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы" - РИА Новости, 12.08.2021
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"
В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:49
2021-08-12T19:49
2021-08-12T22:44
в мире
украина
хмельницкая область
баста (василий вакуленко)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН.Волонтер Леся Иващенко опубликовала в фейсбуке пост, где рассказала, что в детском лагере "Чайка" пионервожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. Среди них — "Катюша", "День Победы", песни Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством "Чайки" произошел скандал.В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники лагеря уже уволились после проверки, организованной властями.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему единственным государственным языком на Украине является украинский, он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.
https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_da0aeec20a8a6fa25d8ba98f2bc399ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, баста (василий вакуленко)
19:49 12.08.2021 (обновлено: 22:44 12.08.2021)
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"
ТСН: сотрудники, включавшие русскую музыку в украинском детском лагере, уволились