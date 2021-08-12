https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html

На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"

На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы" - РИА Новости, 12.08.2021

На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"

В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:49

2021-08-12T19:49

2021-08-12T22:44

в мире

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хмельницкая область

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН.Волонтер Леся Иващенко опубликовала в фейсбуке пост, где рассказала, что в детском лагере "Чайка" пионервожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. Среди них — "Катюша", "День Победы", песни Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством "Чайки" произошел скандал.В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники лагеря уже уволились после проверки, организованной властями.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему единственным государственным языком на Украине является украинский, он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.

https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html

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хмельницкая область

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в мире, украина, хмельницкая область, баста (василий вакуленко)