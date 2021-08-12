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На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы" - РИА Новости, 12.08.2021
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"
В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:49
2021-08-12T22:44
в мире
украина
хмельницкая область
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН.Волонтер Леся Иващенко опубликовала в фейсбуке пост, где рассказала, что в детском лагере "Чайка" пионервожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. Среди них — "Катюша", "День Победы", песни Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством "Чайки" произошел скандал.В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники лагеря уже уволились после проверки, организованной властями.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему единственным государственным языком на Украине является украинский, он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.
https://ria.ru/20210725/yazyk-1742803634.html
https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739750259.html
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в мире, украина, хмельницкая область, баста (василий вакуленко)
19:49 12.08.2021 (обновлено: 22:44 12.08.2021)
 
На Украине разгорелся скандал из-за песни "День Победы"

ТСН: сотрудники, включавшие русскую музыку в украинском детском лагере, уволились

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Хмельницкой области сотрудники детского лагеря, которые включали детям песни на русском языке, уволились после скандала, сообщил ТСН.
Волонтер Леся Иващенко опубликовала в фейсбуке пост, где рассказала, что в детском лагере "Чайка" пионервожатая включала детям музыку советских и российских исполнителей. Среди них — "Катюша", "День Победы", песни Басты и Моргенштерна. Между волонтером и руководством "Чайки" произошел скандал.
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В комментарии ТСН сотрудница департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Анастасия Яровая сообщила, что работники лагеря уже уволились после проверки, организованной властями.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно ему единственным государственным языком на Украине является украинский, он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи вступают в силу постепенно — в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык должен стать обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отметила, что политикой украинизации Киев ставит в дискриминационное положение более половины своих жителей, а сегрегационные тенденции по отношению к русскоязычному населению усиливаются с каждым годом.
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