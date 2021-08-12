https://ria.ru/20210812/ukraina-1745497589.html
Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму
Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021
Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:55
2021-08-12T15:55
2021-08-12T16:17
в мире
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международный уголовный суд
генеральная прокуратура украины
ирина венедиктова
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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против объектов культурного наследия в Крыму, сообщается на сайте офиса генпрокурора страны в четверг."Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала очередное информационное сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым ", - сообщается на сайте офиса.Украина утверждает, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма, а также культурное наследие, расположенная на этой территории, "являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния".
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в мире, украина, севастополь, республика крым, международный уголовный суд, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова
15:55 12.08.2021 (обновлено: 16:17 12.08.2021)
Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму
Генпрокуратура Украины обвинила Россию в "военных преступлениях" против объектов культуры Крыма