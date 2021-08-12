https://ria.ru/20210812/ukraina-1745497589.html

Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму

Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму - РИА Новости, 12.08.2021

Украина обвинила Россию в "военных преступлениях" в Крыму

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:55

2021-08-12T15:55

2021-08-12T16:17

в мире

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севастополь

республика крым

международный уголовный суд

генеральная прокуратура украины

ирина венедиктова

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КИЕВ, 12 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обратилась в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) относительно "военных преступлений" против объектов культурного наследия в Крыму, сообщается на сайте офиса генпрокурора страны в четверг."Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала очередное информационное сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), касающееся военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым ", - сообщается на сайте офиса.Украина утверждает, что культурные ценности, находящиеся в музеях Крыма, а также культурное наследие, расположенная на этой территории, "являются собственностью государства Украина, национальным богатством, неотъемлемой составляющей национального культурного достояния".

https://ria.ru/20210810/krym-1745133664.html

украина

севастополь

республика крым

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в мире, украина, севастополь, республика крым, международный уголовный суд, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова