https://ria.ru/20210812/ukraina-1745420231.html
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине - РИА Новости, 12.08.2021
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине
Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook раскритиковал украинские власти за неадекватную РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:18
2021-08-12T05:18
2021-08-12T05:18
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook раскритиковал украинские власти за неадекватную реакцию на предупреждения со стороны президента России Владимира Путина.По его словам, в Киеве упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Украины.Также включил в список непонятых украинской властью предупреждений Путина повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью президента России об историческом единстве русского и украинского народа, а также его реакцию на преследование лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.Кузьмин также напомнил, что Украина при выходе из СССР "незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением", на что, по его словам, также обратил свое внимание Путин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался в интервью телеканалу "Дом", что Донбасс "никогда не будет русской территорией". При этом украинский лидер предложил жителям региона, которые считают себя русскими, переехать в Россию.Тяжелые временаДепутат Рады Ренат Кузьмин уже высказывался о статье Владимира Путина про Украину. По его мнению, страну могут ждать тяжелые времена из-за отсутствия правильной реакции на работу российского лидера.Так, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия". В качестве примера он привел, такие действия киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров.По его мнению, из статьи Путина следует, что использование когда-то принадлежавших России территорий и проживающих там людей против страны, а также насильственная украинизация русскоязычного населения могут привести к утрате украинской государственности.Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент заявил, что считает возникшую между народами стену большой бедой. Глава государства добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.
https://ria.ru/20210810/zelenskiy-1745131002.html
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в мире, киев, ссср, оон, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, ренат кузьмин, facebook, россия
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине
Депутат Рады Кузьмин заявил, что предупреждения Путина Украине будут иметь последствия для страны
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Депутат Верховной Рады
от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин
на своей странице в Facebook
раскритиковал украинские власти за неадекватную реакцию на предупреждения со стороны президента России Владимира Путина
.
По его словам, в Киеве
упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Украины
.
"Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй месседж — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. Турецкий поток. Пофиг. "Северный поток — 2". Аналогично", — высказался Кузьмин.
Также включил в список непонятых украинской властью предупреждений Путина повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН
, статью президента России
об историческом единстве русского и украинского народа, а также его реакцию на преследование лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука
.
"А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем все это может закончиться?" — задался вопросом парламентарий.
Кузьмин также напомнил, что Украина при выходе из СССР
"незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением", на что, по его словам, также обратил свое внимание Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
высказался в интервью телеканалу "Дом
", что Донбасс
"никогда не будет русской территорией". При этом украинский лидер предложил жителям региона, которые считают себя русскими, переехать в Россию.
Тяжелые времена
Депутат Рады Ренат Кузьмин уже высказывался о статье Владимира Путина про Украину. По его мнению, страну могут ждать тяжелые времена из-за отсутствия правильной реакции на работу российского лидера.
Так, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия". В качестве примера он привел, такие действия киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров.
По его мнению, из статьи Путина следует, что использование когда-то принадлежавших России территорий и проживающих там людей против страны, а также насильственная украинизация русскоязычного населения могут привести к утрате украинской государственности.
Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент заявил, что считает возникшую между народами стену большой бедой. Глава государства добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.