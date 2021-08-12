https://ria.ru/20210812/ukraina-1745420231.html

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине - РИА Новости, 12.08.2021

В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook раскритиковал украинские власти за неадекватную РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T05:18

2021-08-12T05:18

2021-08-12T05:18

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верховная рада украины

виктор медведчук

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook раскритиковал украинские власти за неадекватную реакцию на предупреждения со стороны президента России Владимира Путина.По его словам, в Киеве упорно игнорируют указания российского лидера на ошибочность политической линии Украины.Также включил в список непонятых украинской властью предупреждений Путина повышение цен на газ, иск к Украине в ЕСПЧ, заявление в ООН, статью президента России об историческом единстве русского и украинского народа, а также его реакцию на преследование лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.Кузьмин также напомнил, что Украина при выходе из СССР "незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением", на что, по его словам, также обратил свое внимание Путин.Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался в интервью телеканалу "Дом", что Донбасс "никогда не будет русской территорией". При этом украинский лидер предложил жителям региона, которые считают себя русскими, переехать в Россию.Тяжелые временаДепутат Рады Ренат Кузьмин уже высказывался о статье Владимира Путина про Украину. По его мнению, страну могут ждать тяжелые времена из-за отсутствия правильной реакции на работу российского лидера.Так, он выделил тезис Путина о превращении Украины в проект "анти-Россия". В качестве примера он привел, такие действия киевских властей, как "ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей", и репрессии против оппозиционеров.По его мнению, из статьи Путина следует, что использование когда-то принадлежавших России территорий и проживающих там людей против страны, а также насильственная украинизация русскоязычного населения могут привести к утрате украинской государственности.Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он отметил, что после прямого вмешательства Запада во внутренние дела Украины в 2014 году политику Киева стала определять агрессивная русофобия радикальных националистов. Президент заявил, что считает возникшую между народами стену большой бедой. Глава государства добавил, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией.

https://ria.ru/20210810/zelenskiy-1745131002.html

https://ria.ru/20210809/tatary-1745074885.html

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