Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/ukraina-1745418287.html
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину - РИА Новости, 12.08.2021
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Москва планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство России и... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:41
2021-08-12T03:45
в мире
украина
киев
белоруссия
владимир путин
мид украины
александр лукашенко
павел климкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155358/03/1553580356_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_0d9c5f368404f775c2ee2016fe3d80da.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Москва планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство России и Белоруссии.Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего "вернуть Украину".Лукашенко ранее заявил, что Киев "допрыгается" с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал "без оружия перейти границу" Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат "минимум 90 процентов украинцев".На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания "при себе".
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
украина
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155358/03/1553580356_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_29ea5352c49f25d1c623c6ace24382f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, белоруссия, владимир путин, мид украины, александр лукашенко, павел климкин, россия
03:41 12.08.2021 (обновлено: 03:45 12.08.2021)
 
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину

Экс-глава МИД Украины Климкин: Россия хочет включить часть страны в Союзное государство

© AP Photo / Efrem LukatskyЭкс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Москва планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство России и Белоруссии.

"Совсем другое дело — Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина — разделить Украину и включить одну ее часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом", — предположил Климкин.

Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего "вернуть Украину".
Лукашенко ранее заявил, что Киев "допрыгается" с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал "без оружия перейти границу" Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат "минимум 90 процентов украинцев".
На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания "при себе".
Не надо гадать, — Лукашенко ответил на вопрос, когда уйдет с поста президента - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00
"Перейду границу, и мы Украину вернем!" Кому грозит Лукашенко
 
В миреУкраинаКиевБелоруссияВладимир ПутинМИД УкраиныАлександр ЛукашенкоПавел КлимкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
15:20В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
15:20Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
15:20Лавров рассказал, почему Запад не признает Крым российским
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
Лента новостейМолния