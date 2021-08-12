https://ria.ru/20210812/ukraina-1745418287.html
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину - РИА Новости, 12.08.2021
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Москва планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство России и... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:41
2021-08-12T03:41
2021-08-12T03:45
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Москва планирует разделить Украину и включить одну из ее частей в Союзное государство России и Белоруссии.Также экс-дипломат прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего "вернуть Украину".Лукашенко ранее заявил, что Киев "допрыгается" с подготовкой боевиков на подконтрольных ему территориях и отправкой их в возглавляемую им республику. В ответ на эти действия президент Белоруссии пообещал "без оружия перейти границу" Украины, где, по мнению Лукашенко, его поддержат "минимум 90 процентов украинцев".На это экс-глава МИД Украины посоветовал белорусскому лидеру оставить свои высказывания "при себе".
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
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в мире, украина, киев, белоруссия, владимир путин, мид украины, александр лукашенко, павел климкин, россия
03:41 12.08.2021 (обновлено: 03:45 12.08.2021)
Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
Экс-глава МИД Украины Климкин: Россия хочет включить часть страны в Союзное государство