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В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России - РИА Новости, 12.08.2021
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России
Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал укреплять сотрудничество с США и "ближайшими союзниками" из-за растущей военной мощи Москвы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:41
2021-08-12T22:46
в мире
безопасность
сша
норвегия
москва
нато
россия
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В Норвегии обратились к США за помощью из-за "стоящей за дверью" России
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал укреплять сотрудничество с США и "ближайшими союзниками" из-за растущей военной мощи Москвы."Возросший военный потенциал России и усиление ее активности создают совершенно новую угрозу", — написал он в статье для газеты Dagbladet.По мнению Эльвенеса, Москва показывает НАТО способность "лишить альянс свободы передвижения". Как отметил политик, он понимает стратегическое значение севера для России, но обеспокоен тем, что некоторые маневры якобы проводятся "прямо у Норвегии за дверью".Предположительно, речь идет о походе Арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана, в ходе которого планируется провести несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. На днях в пресс-службе СФ сообщили, что участники похода вышли из Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север.В России неоднократно напоминали, что любые действия страны по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права, а учения не несут никакой угрозы другим государствам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html
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в мире, безопасность, сша, норвегия, москва, нато, россия
20:41 12.08.2021 (обновлено: 22:46 12.08.2021)
 
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России

Норвежский политик Эльвенес заявил, что Россия стоит у Норвегии "за дверью"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в Североморске
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Петр Великий в Североморске - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал укреплять сотрудничество с США и "ближайшими союзниками" из-за растущей военной мощи Москвы.
"Возросший военный потенциал России и усиление ее активности создают совершенно новую угрозу", — написал он в статье для газеты Dagbladet.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Захарова назвала опрос о России в норвежской газете пропагандой Запада
По мнению Эльвенеса, Москва показывает НАТО способность "лишить альянс свободы передвижения". Как отметил политик, он понимает стратегическое значение севера для России, но обеспокоен тем, что некоторые маневры якобы проводятся "прямо у Норвегии за дверью".
Предположительно, речь идет о походе Арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана, в ходе которого планируется провести несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. На днях в пресс-службе СФ сообщили, что участники похода вышли из Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север.
В России неоднократно напоминали, что любые действия страны по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права, а учения не несут никакой угрозы другим государствам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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