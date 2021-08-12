https://ria.ru/20210812/ugroza-1745545990.html
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России - РИА Новости, 12.08.2021
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России
Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал укреплять сотрудничество с США и "ближайшими союзниками" из-за растущей военной мощи Москвы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:41
2021-08-12T20:41
2021-08-12T22:46
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В Норвегии обратились к США за помощью из-за "стоящей за дверью" России
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Норвежский политик Хорек Эльвенес призвал укреплять сотрудничество с США и "ближайшими союзниками" из-за растущей военной мощи Москвы."Возросший военный потенциал России и усиление ее активности создают совершенно новую угрозу", — написал он в статье для газеты Dagbladet.По мнению Эльвенеса, Москва показывает НАТО способность "лишить альянс свободы передвижения". Как отметил политик, он понимает стратегическое значение севера для России, но обеспокоен тем, что некоторые маневры якобы проводятся "прямо у Норвегии за дверью".Предположительно, речь идет о походе Арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана, в ходе которого планируется провести несколько учений по обороне российских территорий в Арктике. На днях в пресс-службе СФ сообщили, что участники похода вышли из Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море, после чего взяли курс на север.В России неоднократно напоминали, что любые действия страны по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права, а учения не несут никакой угрозы другим государствам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210719/zakharova-1741949245.html
https://ria.ru/20210617/arktika-1737433607.html
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в мире, безопасность, сша, норвегия, москва, нато, россия
20:41 12.08.2021 (обновлено: 22:46 12.08.2021)
В Норвегии обратились к США из-за "стоящей за дверью" России
Норвежский политик Эльвенес заявил, что Россия стоит у Норвегии "за дверью"