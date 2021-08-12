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https://ria.ru/20210812/udalenie-1745413510.html
IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников - РИА Новости, 12.08.2021
IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:15
2021-08-12T03:15
общество
мошенничество
россия
александр герасимов
awillix
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой человек, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.Эксперт посетовал на то, что методов борьбы с подобным сливом данных нет, увы. Но можно себя обезопасить, помня о цифровой гигиене.Герасимов посоветовал не открывать незнакомые сообщения и электронные письма, не проверив адрес отправителя. Он может быть похож на известный, но содержать при этом едва заметные глазу изменения. Например, wildberres вместо wildberries. Стоит отнестись с подозрением к сообщениям, написанным с ошибками, а также со странными прикрепленными файлами и ссылками.
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общество, мошенничество, россия, александр герасимов, awillix
03:15 12.08.2021
 
IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников

Киберэксперт Герасимов: любой человек может попасть в списки, доступные для мошенников

© Depositphotos / Eugenio MarongiuРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой человек, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
Эксперт посетовал на то, что методов борьбы с подобным сливом данных нет, увы. Но можно себя обезопасить, помня о цифровой гигиене.
"Если в письме, смс или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш, или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенничеством", — предупредил специалист.
Герасимов посоветовал не открывать незнакомые сообщения и электронные письма, не проверив адрес отправителя. Он может быть похож на известный, но содержать при этом едва заметные глазу изменения. Например, wildberres вместо wildberries. Стоит отнестись с подозрением к сообщениям, написанным с ошибками, а также со странными прикрепленными файлами и ссылками.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ОбществоМошенничествоРоссияАлександр ГерасимовAwillix
 
 
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