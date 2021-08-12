https://ria.ru/20210812/udalenie-1745413510.html

IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников

IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников - РИА Новости, 12.08.2021

IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников

Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T03:15

2021-08-12T03:15

2021-08-12T03:15

общество

мошенничество

россия

александр герасимов

awillix

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой человек, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.Эксперт посетовал на то, что методов борьбы с подобным сливом данных нет, увы. Но можно себя обезопасить, помня о цифровой гигиене.Герасимов посоветовал не открывать незнакомые сообщения и электронные письма, не проверив адрес отправителя. Он может быть похож на известный, но содержать при этом едва заметные глазу изменения. Например, wildberres вместо wildberries. Стоит отнестись с подозрением к сообщениям, написанным с ошибками, а также со странными прикрепленными файлами и ссылками.

https://ria.ru/20210811/moshennik-1745292568.html

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2021

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общество, мошенничество, россия, александр герасимов, awillix