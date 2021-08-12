IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
Киберэксперт Герасимов: любой человек может попасть в списки, доступные для мошенников
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Нередко поставщиками баз данных для мошенников становятся сотрудники банков или госучреждений. И попасть в списки, доступные злоумышленникам может любой человек, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.
Эксперт посетовал на то, что методов борьбы с подобным сливом данных нет, увы. Но можно себя обезопасить, помня о цифровой гигиене.
"Если в письме, смс или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш, или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенничеством", — предупредил специалист.
Герасимов посоветовал не открывать незнакомые сообщения и электронные письма, не проверив адрес отправителя. Он может быть похож на известный, но содержать при этом едва заметные глазу изменения. Например, wildberres вместо wildberries. Стоит отнестись с подозрением к сообщениям, написанным с ошибками, а также со странными прикрепленными файлами и ссылками.