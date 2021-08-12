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В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы

В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы - РИА Новости, 12.08.2021

В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы

Запуск чартерной программы из Москвы в Тюмень стартует с седьмого сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:32

2021-08-12T12:32

2021-08-12T12:32

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Запуск чартерной программы из Москвы в Тюмень стартует с седьмого сентября, сообщает АТОР.По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, проект, который представила компания TUI Россия, важен как с точки зрения открытия региона для потенциально большой аудитории, так и как стимул для развития туротрасли в целом."Мы подготовили интересные экскурсионные путешествия, которые максимально раскроют туристический потенциал Сибири – ее историю, культуру, оздоровительные возможности, — пояснила Трофимова. — Туристы смогут искупаться в термальных источниках, познакомиться с древней столицей Сибири – Тобольском, посетить родовое село Григория Распутина".Она добавила, что путешественникам также расскажут о традициях и кухне региона.Стоимость экскурсионного тура на шесть дней стартует от 16340 рублей с человека при двухместном размещении. Ближайшие заезды запланированы с первой недели сентября. Уточняется, что выполнять чартерные перевозки будет авиакомпания "Ямал" на Airbus-321.

https://ria.ru/20210812/arakhangelsk-1745207598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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