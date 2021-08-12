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Туризм
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В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы
В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы - РИА Новости, 12.08.2021
В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы
Запуск чартерной программы из Москвы в Тюмень стартует с седьмого сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:32
2021-08-12T12:32
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Запуск чартерной программы из Москвы в Тюмень стартует с седьмого сентября, сообщает АТОР.По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, проект, который представила компания TUI Россия, важен как с точки зрения открытия региона для потенциально большой аудитории, так и как стимул для развития туротрасли в целом."Мы подготовили интересные экскурсионные путешествия, которые максимально раскроют туристический потенциал Сибири – ее историю, культуру, оздоровительные возможности, — пояснила Трофимова. — Туристы смогут искупаться в термальных источниках, познакомиться с древней столицей Сибири – Тобольском, посетить родовое село Григория Распутина".Она добавила, что путешественникам также расскажут о традициях и кухне региона.Стоимость экскурсионного тура на шесть дней стартует от 16340 рублей с человека при двухместном размещении. Ближайшие заезды запланированы с первой недели сентября. Уточняется, что выполнять чартерные перевозки будет авиакомпания "Ямал" на Airbus-321.
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тюмень, тюменская область, ямал (авиакомпания), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, россия
12:32 12.08.2021
 

В Тюмень будут летать туристические чартеры из Москвы

CC BY-SA 4.0 / Kseniya Flowers (cropped) / Дом Поповой, Тюмень
Дом Поповой, Тюмень - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Kseniya Flowers (cropped) /
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Запуск чартерной программы из Москвы в Тюмень стартует с седьмого сентября, сообщает АТОР.
По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Марии Трофимовой, проект, который представила компания TUI Россия, важен как с точки зрения открытия региона для потенциально большой аудитории, так и как стимул для развития туротрасли в целом.
"Мы подготовили интересные экскурсионные путешествия, которые максимально раскроют туристический потенциал Сибири – ее историю, культуру, оздоровительные возможности, — пояснила Трофимова. — Туристы смогут искупаться в термальных источниках, познакомиться с древней столицей Сибири – Тобольском, посетить родовое село Григория Распутина".
Она добавила, что путешественникам также расскажут о традициях и кухне региона.
Стоимость экскурсионного тура на шесть дней стартует от 16340 рублей с человека при двухместном размещении. Ближайшие заезды запланированы с первой недели сентября. Уточняется, что выполнять чартерные перевозки будет авиакомпания "Ямал" на Airbus-321.
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