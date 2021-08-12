https://ria.ru/20210812/tushi-1745468356.html
На Таймыре со дна реки подняли 700 туш оленей
На Таймыре со дна реки подняли 700 туш оленей - РИА Новости, 12.08.2021
На Таймыре со дна реки подняли 700 туш оленей
Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берегу реки Хатанга на Таймыре, в воде остаются приблизительно еще 500, сообщила прокуратура... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:09
2021-08-12T13:09
2021-08-12T14:15
происшествия
красноярский край
таймыр
олени
россия
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берегу реки Хатанга на Таймыре, в воде остаются приблизительно еще 500, сообщила прокуратура Красноярского края.Ранее в МВД сообщили, что почти 60 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга, среди них двух животных, возможно, застрелили, остальные погибли. По данному факту в МВД против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".По данным пресс-службы, прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей вблизи сельского поселения Хатанга. По данным надзорного ведомства, были убиты четыре оленя. Причиненный ущерб государству составил 120 тысяч рублей."Силами привлеченных добровольцев, представителей полиции, погранвойск, охотнадзора, рыбинспекции с 6 августа организованы работы по подъему из воды погибших при миграции молодых (телят) особей оленей. По состоянию на 11 августа, поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что внешний осмотр погибших оленей и вскрытие показали, что "раневые каналы либо иные следы физического воздействия человеком отсутствуют"."Причина смерти всех животных - асфиксия от попадания в легкие воды. Для исключения у животных наличия болезней специалистами отобраны пробы биологического материала, которые в настоящее время направлены на исследование. Утилизация... трупов оленей будет осуществляться методом термической обработки под контролем представителей службы ветеринарного надзора края", - сообщает прокуратура.По ее данным, по одной из версий, олени могли приплыть с разных мест обитания, потому что где-то уже были разложившиеся частично останки. Возможно, пожары в Якутии могли изменить пути миграции животного.
https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html
https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html
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происшествия, красноярский край, таймыр, олени, россия
13:09 12.08.2021 (обновлено: 14:15 12.08.2021)
На Таймыре со дна реки подняли 700 туш оленей
Прокуратура Красноярского края: со дна реки на Таймыре подняли 700 туш оленей, остается еще 500
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости.
Семьсот туш северного оленя подняли со дна и складировали на берегу реки Хатанга на Таймыре
, в воде остаются приблизительно еще 500, сообщила прокуратура Красноярского края
.
Ранее в МВД сообщили, что почти 60 туш дикого северного оленя было обнаружено на берегу реки Хатанга, среди них двух животных, возможно, застрелили, остальные погибли. По данному факту в МВД против неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота с причинением крупного ущерба".
По данным пресс-службы, прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей вблизи сельского поселения Хатанга. По данным надзорного ведомства, были убиты четыре оленя. Причиненный ущерб государству составил 120 тысяч рублей.
"Силами привлеченных добровольцев, представителей полиции, погранвойск, охотнадзора, рыбинспекции с 6 августа организованы работы по подъему из воды погибших при миграции молодых (телят) особей оленей. По состоянию на 11 августа, поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что внешний осмотр погибших оленей и вскрытие показали, что "раневые каналы либо иные следы физического воздействия человеком отсутствуют".
"Причина смерти всех животных - асфиксия от попадания в легкие воды. Для исключения у животных наличия болезней специалистами отобраны пробы биологического материала, которые в настоящее время направлены на исследование. Утилизация... трупов оленей будет осуществляться методом термической обработки под контролем представителей службы ветеринарного надзора края", - сообщает прокуратура.
По ее данным, по одной из версий, олени могли приплыть с разных мест обитания, потому что где-то уже были разложившиеся частично останки. Возможно, пожары в Якутии могли изменить пути миграции животного.