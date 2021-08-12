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Число жертв наводнений в Турции возросло до семнадцати
Число жертв наводнений в Турции возросло до семнадцати - РИА Новости, 12.08.2021
Число жертв наводнений в Турции возросло до семнадцати
Семнадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинциях на черноморском побережье Турции, заявил президент Турции Тайип... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T21:11
2021-08-12T21:11
2021-08-12T21:21
турция
в мире
происшествия
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Семнадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинциях на черноморском побережье Турции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.Ранее сообщалось об одиннадцати погибших."Число погибших при наводнении в Кастамону, Синоде и Бартыне достигло семнадцати", - написал Эрдоган в Telegram.Он добавил, что поисково-спасательной операции в районе стихийного бедствия продолжается.Ранее сообщалось, что более 600 человек эвакуированы, около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.
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турция, в мире, происшествия
21:11 12.08.2021 (обновлено: 21:21 12.08.2021)
Число жертв наводнений в Турции возросло до семнадцати
Президент Турции Эрдоган: число жертв наводнений в Турции возросло до семнадцати
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Семнадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинциях на черноморском побережье Турции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в четверг.
Ранее сообщалось об одиннадцати погибших.
"Число погибших при наводнении в Кастамону, Синоде и Бартыне достигло семнадцати", - написал Эрдоган в Telegram
.
Он добавил, что поисково-спасательной операции в районе стихийного бедствия продолжается.
Ранее сообщалось, что более 600 человек эвакуированы, около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.