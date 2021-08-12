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Число жертв наводнения в Турции возросло до одиннадцати

Число жертв наводнения в Турции возросло до одиннадцати - РИА Новости, 12.08.2021

Число жертв наводнения в Турции возросло до одиннадцати

Одиннадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T16:58

2021-08-12T16:58

2021-08-12T16:58

в мире

происшествия

турция

синоп (провинция)

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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при вызванных проливными дождями наводнении и селе в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) в четверг.Ранее в четверг сообщалось о девяти погибших и 13 пострадавших."Десять человек погибли при наводнении в Кастамону и один в Синопе, еще один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются, проведена эвакуация более 600 человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества. Из-за разрушения мостов и повреждения дорожного полотна блокировано движение по ряду автодорог в районе стихийного бедствия, в том числе по трассе Бартын-Карабюк. В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за наводнения обрушились несколько многоэтажных зданий, на завалах работают спасатели.

турция

синоп (провинция)

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в мире, происшествия, турция, синоп (провинция)