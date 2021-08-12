https://ria.ru/20210812/turtsiya-1745429816.html

В Турции четыре человека погибли при наводнении

В Турции четыре человека погибли при наводнении - РИА Новости, 12.08.2021

В Турции четыре человека погибли при наводнении

Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T09:25

2021-08-12T09:25

2021-08-12T09:25

в мире

турция

синоп (провинция)

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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD) в четверг."Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.

https://ria.ru/20210809/navodneniya-1745014290.html

турция

синоп (провинция)

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2021

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в мире, турция, синоп (провинция)