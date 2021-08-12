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В Турции четыре человека погибли при наводнении
В Турции четыре человека погибли при наводнении - РИА Новости, 12.08.2021
В Турции четыре человека погибли при наводнении
Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:25
2021-08-12T09:25
в мире
турция
синоп (провинция)
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD) в четверг."Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.
https://ria.ru/20210809/navodneniya-1745014290.html
турция
синоп (провинция)
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в мире, турция, синоп (провинция)
09:25 12.08.2021
 
В Турции четыре человека погибли при наводнении

На севере Турции четыре человека погибли при наводнении, один пропал без вести

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Четыре человека погибли при вызванном проливными дождями наводнении в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствиям страны (AFAD) в четверг.
"Четыре человека погибли при наводнение в Кастамону, один пропал без вести в Бартыне", - сообщило ведомство.
Отмечается, что поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются.
Ранее турецкие власти сообщали о 13 пострадавших из-за наводнения и селей в провинциях Синоп, Бартын, Кастамону, была эвакуирована больница города Айванджик провинции Синоп.
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