18:45 12.08.2021 (обновлено: 18:46 12.08.2021)
Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника
© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
© AP Photo / Daniel Cole
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15 августа, в связи с недавним убийством священника в департаменте Вандея.
"Сохранение высокого уровня (террористической) угрозы для нашей страны и последние события требуют особого внимания к местам культа", - сообщил министр агентству Франс Пресс.
Отмечается, что Дарманен призвал префектов связаться с представителями мест религиозного культа, чтобы определить наиболее уязвимые из них, узнать о планирующихся церемониях и определить необходимые меры защиты.
В коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в департаменте Вандея на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его в общине монашеской конгрегации монфортанцев. Подозреваемый был сразу взят под стражу, однако затем помещен в психиатрическую больницу.
Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.
9 августа, 14:14РелигияВо Франции убили католического священника