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Религия
https://ria.ru/20210812/tserkov-1745531352.html
Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника
Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника - РИА Новости, 12.08.2021
Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:45
2021-08-12T18:46
религия
нант
франция
здоровье - общество
министерство внутренних дел франции
жеральд дарманен
религия
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ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15 августа, в связи с недавним убийством священника в департаменте Вандея."Сохранение высокого уровня (террористической) угрозы для нашей страны и последние события требуют особого внимания к местам культа", - сообщил министр агентству Франс Пресс.Отмечается, что Дарманен призвал префектов связаться с представителями мест религиозного культа, чтобы определить наиболее уязвимые из них, узнать о планирующихся церемониях и определить необходимые меры защиты.В коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в департаменте Вандея на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его в общине монашеской конгрегации монфортанцев. Подозреваемый был сразу взят под стражу, однако затем помещен в психиатрическую больницу.Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.
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нант, франция, здоровье - общество, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен, религия
18:45 12.08.2021 (обновлено: 18:46 12.08.2021)
 

Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника

© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15 августа, в связи с недавним убийством священника в департаменте Вандея.
"Сохранение высокого уровня (террористической) угрозы для нашей страны и последние события требуют особого внимания к местам культа", - сообщил министр агентству Франс Пресс.
Отмечается, что Дарманен призвал префектов связаться с представителями мест религиозного культа, чтобы определить наиболее уязвимые из них, узнать о планирующихся церемониях и определить необходимые меры защиты.
В коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в департаменте Вандея на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его в общине монашеской конгрегации монфортанцев. Подозреваемый был сразу взят под стражу, однако затем помещен в психиатрическую больницу.
Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 14:14Религия
Во Франции убили католического священника
 
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