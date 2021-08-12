https://ria.ru/20210812/tserkov-1745531352.html

Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника

Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника - РИА Новости, 12.08.2021

Глава МВД Франции призвал усилить безопасность церквей накануне праздника

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:45

2021-08-12T18:45

2021-08-12T18:46

религия

нант

франция

здоровье - общество

министерство внутренних дел франции

жеральд дарманен

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_0:243:3131:2004_1920x0_80_0_0_f717f4305e7cf685bdc107506e3726c4.jpg

ПАРИЖ, 12 авг - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен призвал усилить безопасность церквей в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, который католики отмечают 15 августа, в связи с недавним убийством священника в департаменте Вандея."Сохранение высокого уровня (террористической) угрозы для нашей страны и последние события требуют особого внимания к местам культа", - сообщил министр агентству Франс Пресс.Отмечается, что Дарманен призвал префектов связаться с представителями мест религиозного культа, чтобы определить наиболее уязвимые из них, узнать о планирующихся церемониях и определить необходимые меры защиты.В коммуне Сен-Лоран-сюр-Севр в департаменте Вандея на западе Франции был убит католический священник. Беженец руандийского происхождения, который поджег собор в Нанте в 2020 году, явился в понедельник утром в жандармерию и признался в убийстве священника, который приютил его в общине монашеской конгрегации монфортанцев. Подозреваемый был сразу взят под стражу, однако затем помещен в психиатрическую больницу.Прокурор коммуны Ла-Рош-сюр-Йон, административного центра департамента Вандея, поручил начать расследование по обвинению в умышленном убийстве. Версия теракта была исключена. Сообщалось, что подозреваемый проходил лечение в психиатрической больнице с конца июня до конца июля 2021 года.

https://ria.ru/20210809/ubiystvo-1745046747.html

нант

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нант, франция, здоровье - общество, министерство внутренних дел франции, жеральд дарманен, религия