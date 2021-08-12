https://ria.ru/20210812/tserkov-1745528822.html

Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь

Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь - РИА Новости, 12.08.2021

Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь

Архангельским пожарным в городе Мирном удалось отстоять от огня действующую деревянную церковь Архангела Михаила, старинные иконы были вынесены во время пожара, РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:32

2021-08-12T18:32

2021-08-12T18:34

религия

происшествия

мирный

пушкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

религия

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МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Архангельским пожарным в городе Мирном удалось отстоять от огня действующую деревянную церковь Архангела Михаила, старинные иконы были вынесены во время пожара, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС."О том, что горит деревянное здание по улице Пушкина, в экстренные службы сообщил очевидец. Уже через пять минут на место происшествия прибыл личный состав 4 СПСЧ. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что для того, чтобы подобраться к очагу возгорания, пожарные разобрали часть кровли."Силы были брошены и на спасение имущества – из задымленного помещения личный состав вынес старинные иконы. На свежем воздухе отнести их на безопасное расстояние помогали местные жители", - добавили в ведомстве.Всего боролись с огнем 24 человека и восемь единиц техники. На момент возгорания людей в здании не было. Погибших и пострадавших нет. После локализации пожарные провели обследование стен и кровли на предмет скрытых очагов горения. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

https://ria.ru/20210608/khram-1736111579.html

https://ria.ru/20210810/monastyr-1745189138.html

мирный

пушкин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, мирный, пушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия