https://ria.ru/20210812/tserkov-1745528822.html
Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь
Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь - РИА Новости, 12.08.2021
Пожарные в Мирном Архангельской области спасли от огня деревянную церковь
Архангельским пожарным в городе Мирном удалось отстоять от огня действующую деревянную церковь Архангела Михаила, старинные иконы были вынесены во время пожара, РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:32
2021-08-12T18:32
2021-08-12T18:34
религия
происшествия
мирный
пушкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
религия
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МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Архангельским пожарным в городе Мирном удалось отстоять от огня действующую деревянную церковь Архангела Михаила, старинные иконы были вынесены во время пожара, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС."О том, что горит деревянное здание по улице Пушкина, в экстренные службы сообщил очевидец. Уже через пять минут на место происшествия прибыл личный состав 4 СПСЧ. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что для того, чтобы подобраться к очагу возгорания, пожарные разобрали часть кровли."Силы были брошены и на спасение имущества – из задымленного помещения личный состав вынес старинные иконы. На свежем воздухе отнести их на безопасное расстояние помогали местные жители", - добавили в ведомстве.Всего боролись с огнем 24 человека и восемь единиц техники. На момент возгорания людей в здании не было. Погибших и пострадавших нет. После локализации пожарные провели обследование стен и кровли на предмет скрытых очагов горения. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
https://ria.ru/20210608/khram-1736111579.html
https://ria.ru/20210810/monastyr-1745189138.html
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происшествия, мирный, пушкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), религия
МУРМАНСК, 12 авг – РИА Новости. Архангельским пожарным в городе Мирном удалось отстоять от огня действующую деревянную церковь Архангела Михаила, старинные иконы были вынесены во время пожара, никто не пострадал, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"О том, что горит деревянное здание по улице Пушкина, в экстренные службы сообщил очевидец. Уже через пять минут на место происшествия прибыл личный состав 4 СПСЧ. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы подобраться к очагу возгорания, пожарные разобрали часть кровли.
"Силы были брошены и на спасение имущества – из задымленного помещения личный состав вынес старинные иконы. На свежем воздухе отнести их на безопасное расстояние помогали местные жители", - добавили в ведомстве.
Всего боролись с огнем 24 человека и восемь единиц техники. На момент возгорания людей в здании не было. Погибших и пострадавших нет. После локализации пожарные провели обследование стен и кровли на предмет скрытых очагов горения. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.