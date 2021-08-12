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ЦАХАЛ сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля

ЦАХАЛ сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля - РИА Новости, 12.08.2021

ЦАХАЛ сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля

Израильские военнослужащие в среду сбили беспилотник, принадлежащий группировке "Хезболлах" и вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T23:17

2021-08-12T23:17

2021-08-12T23:17

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 авг - РИА Новости. Израильские военнослужащие в среду сбили беспилотник, принадлежащий группировке "Хезболлах" и вторгшийся в воздушное пространство еврейского государства, сообщила в четверг вечером пресс-служба армии."В среду силы ЦАХАЛ сбили беспилотник организации "Хезболлах", который пересек границу со стороны Ливана и проник в воздушное пространство Израиля. Армия обороны Израиля наблюдала за дроном на протяжении всего инцидента", - говорится в сообщении военных.Армия обороны Израиля будет и впредь пресекать любые попытки нарушить суверенитет еврейского государства, отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, израиль, хезболла, космос - риа наука, армия обороны израиля