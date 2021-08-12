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В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов - РИА Новости, 12.08.2021
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов
В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:51
2021-08-12T10:58
общество
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Отмечается, что это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.По его мнению, система распределения не только поможет молодым специалистам урегулировать социально-бытовые вопросы, но и решит проблему с дефицитом кадров на местах. Нилов также напомнил, что эта мера уже применяется в военных вузах.Ранее парламентарий совместно с депутатами ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым заявил о планах внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.
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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, навигатор абитуриента
10:51 12.08.2021 (обновлено: 10:58 12.08.2021)
 
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов

Председатель комитета Госдумы Нилов предложил вернуть систему распределения для выпускников вузов

© Depositphotos / lightpoetСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Depositphotos / lightpoet
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Отмечается, что это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.
"Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению", — пояснил депутат.
По его мнению, система распределения не только поможет молодым специалистам урегулировать социально-бытовые вопросы, но и решит проблему с дефицитом кадров на местах. Нилов также напомнил, что эта мера уже применяется в военных вузах.
Ранее парламентарий совместно с депутатами ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым заявил о планах внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.
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ОбществоГосдума РФЛДПРЯрослав НиловНавигатор абитуриента
 
 
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