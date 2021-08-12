https://ria.ru/20210812/trudoustroystvo-1745443266.html

В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов

В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов - РИА Новости, 12.08.2021

В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов

В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:51

2021-08-12T10:51

2021-08-12T10:58

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госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Отмечается, что это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.По его мнению, система распределения не только поможет молодым специалистам урегулировать социально-бытовые вопросы, но и решит проблему с дефицитом кадров на местах. Нилов также напомнил, что эта мера уже применяется в военных вузах.Ранее парламентарий совместно с депутатами ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым заявил о планах внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.

https://na.ria.ru/20210723/trudoustroystvo-1742546904.html

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общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, навигатор абитуриента