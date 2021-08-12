https://ria.ru/20210812/trudoustroystvo-1745443266.html
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов - РИА Новости, 12.08.2021
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов
В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:51
2021-08-12T10:51
2021-08-12T10:58
общество
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490059_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_58ad75b5c635611aac6927d3dfb68a38.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В России необходимо вернуть систему трудоустройства по распределению для студентов педагогических и медицинских вузов. Таким мнением с "Ura.ru" поделился замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.Отмечается, что это правило должно коснуться только тех, кто обучается на бюджете по льготной программе.По его мнению, система распределения не только поможет молодым специалистам урегулировать социально-бытовые вопросы, но и решит проблему с дефицитом кадров на местах. Нилов также напомнил, что эта мера уже применяется в военных вузах.Ранее парламентарий совместно с депутатами ЛДПР и сенатором Сергеем Леоновым заявил о планах внести в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц.
https://na.ria.ru/20210723/trudoustroystvo-1742546904.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490059_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d067448b983a3a95220317bc1691cd60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, лдпр, ярослав нилов, навигатор абитуриента
10:51 12.08.2021 (обновлено: 10:58 12.08.2021)
В Госдуме предложили вернуть систему распределения для выпускников вузов
Председатель комитета Госдумы Нилов предложил вернуть систему распределения для выпускников вузов