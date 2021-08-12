Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/trassa-1745450758.html
В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы
В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы - РИА Новости, 12.08.2021
В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы
Сильный дождь затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе Крыма, сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:34
2021-08-12T12:36
происшествия
севастополь
республика крым
симферополь
керчь
крымский мост
вада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516321_0:100:2576:1549_1920x0_80_0_0_4e67c5b4236edcdd440eb33a573048fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Сильный дождь затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе Крыма, сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань".В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с."На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками", - говорится в сообщении."Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО "ВАД".
https://ria.ru/20210812/pogoda-1745416622.html
севастополь
республика крым
симферополь
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516321_190:0:2386:1647_1920x0_80_0_0_14a3b24ca4aa854ff2047f9b7b1fbb7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, республика крым, симферополь, керчь, крымский мост, вада
11:34 12.08.2021 (обновлено: 12:36 12.08.2021)
 
В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы

Оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань": ливень затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Крыму

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтроительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Сильный дождь затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе Крыма, сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань".
В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с.
"На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками", - говорится в сообщении.
"Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО "ВАД".
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
02:35
Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в большей части России
 
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымСимферопольКерчьКрымский мостВАДА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
15:20В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
15:20Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
15:20Лавров рассказал, почему Запад не признает Крым российским
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
Лента новостейМолния