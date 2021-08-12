https://ria.ru/20210812/trassa-1745450758.html

В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы

В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы - РИА Новости, 12.08.2021

В Крыму ливень затопил участок федеральной трассы

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе Крыма, сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:34

2021-08-12T11:34

2021-08-12T12:36

происшествия

севастополь

республика крым

симферополь

керчь

крымский мост

вада

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости. Сильный дождь затопил участок федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе Крыма, сообщает оператор дороги ФКУ Упрдор "Тамань".В Крыму на 12 августа объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах ожидаются сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с."На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками", - говорится в сообщении."Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 километра, пропускная способность – до 40 тысяч автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО "ВАД".

https://ria.ru/20210812/pogoda-1745416622.html

севастополь

республика крым

симферополь

керчь

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происшествия, севастополь, республика крым, симферополь, керчь, крымский мост, вада