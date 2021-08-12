https://ria.ru/20210812/transport-1745529434.html

Москва заняла первое место по эффективности транспорта

Москва заняла первое место по эффективности транспорта - РИА Новости, 12.08.2021

Москва заняла первое место по эффективности транспорта

Москва заняла первое место по эффективности городского транспорта, согласно рейтингу McKinsey, за каждым достижением стоит колоссальная работа сотрудников... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:35

2021-08-12T18:35

2021-08-12T18:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

максим ликсутов

mckinsey

транспорт

общественный транспорт

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Москва заняла первое место по эффективности городского транспорта, согласно рейтингу McKinsey, за каждым достижением стоит колоссальная работа сотрудников общественного транспорта, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Москва — на 1 месте в мире по показателю эффективности работы городского транспорта — рейтинг McKinsey. Из главного: у нас самое низкое время ожидания метро и одна из самых высоких скоростей движения общественного транспорта в утренний час пик. Для нас это больше, чем место в рейтинге. Ведь за каждой цифрой достижений стоит колоссальная работа наших сотрудников, которые делают всё, чтобы москвичи доезжали вовремя и с комфортом в любое время", - говорится в сообщении.Отмечается, что, согласно рейтингу, в Москве жители всё больше доверяют городскому транспорту."За 10 лет до пандемии доля его пользователей выросла до 70% — это очень высокий показатель. Поэтому масштабное развитие городского транспорта, строительство метро, повышение безопасности движение, ввод новых магистралей, одновременное развитие всех транспортных коммуникаций с акцентом на зеленые технологии и удобные цифровые решения — это основные направления транспортной политики Москвы", - отметил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.Ликсутов также отметил, что сейчас Москва развивает экологичные виды транспорта и продолжает развитие транспортного каркаса — новых линий метро и МЦД."Занимаемся повышением пешеходной доступности станций и остановок, а также безопасности на дорогах. Мы планируем создать самую современную в мире систему MaaS (мобильность как услуга), которая объединить все виды транспорта и билетную систему. Эти направления работы находятся в тренде, и все ведущие мегаполисы мира делают акцент на развитие подобных проектов", — отметил Ликсутов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/moskva-1741369917.html

https://realty.ria.ru/20210622/sobyanin-1738092388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, максим ликсутов , mckinsey, транспорт, общественный транспорт, россия