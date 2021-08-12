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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210812/transformatsiya-1745543136.html
Калужские власти расширят деловые связи для цифровой трансформации региона
Калужские власти расширят деловые связи для цифровой трансформации региона - РИА Новости, 12.08.2021
Калужские власти расширят деловые связи для цифровой трансформации региона
Правительство Калужской области на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:13
2021-08-12T20:13
калужская область
экономика
калужская область
калуга
андрей бельянинов
россия
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона.В четверг в Калуге стартовал Всероссийский форум "Цифровая эволюция"."Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский подписал соглашения с руководством компаний АО "Новые коммуникационные технологии" и ООО "Ред Софт". С новыми коммуникационными технологиями будут реализовываться региональные планы импортозамещения программного обеспечения и образовательные проекты, предусмотренные национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении областного правительства.В рамках взаимодействия с "Ред Софт" в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" по импортозамещению программного обеспечения для повышения уровня независимости и безопасности ИТ-инфраструктуры в Калужской области, информируют власти.Сообщается, что на форуме Калужская, Белгородская и Саратовская области присоединились к всероссийскому проекту "Наше будущее. Новые лица", цель которого - популяризация успехов победителей олимпиад по математике, физике, программированию, молодых ученых, предпринимателей и общественных активистов. Говоря о перспективах работы с калужанами, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов выразил уверенность в том, что "цифровые инициативы Калужской области обречены на успех"."Калужская область в числе первых регионов, где по поручению президента России утверждена Стратегия цифровой трансформации. Те проекты, о которых мы сегодня говорили и подписывали соглашения, очень четко ложатся в нашу Стратегию", - прокомментировал замгубернатора Дмитрий Разумовский.
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экономика, калужская область, калуга, андрей бельянинов, россия
20:13 12.08.2021
 
Калужские власти расширят деловые связи для цифровой трансформации региона

Власти Калужской области заключили ряд соглашений в сфере цифровой трансформации региона

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона.
В четверг в Калуге стартовал Всероссийский форум "Цифровая эволюция".
"Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский подписал соглашения с руководством компаний АО "Новые коммуникационные технологии" и ООО "Ред Софт". С новыми коммуникационными технологиями будут реализовываться региональные планы импортозамещения программного обеспечения и образовательные проекты, предусмотренные национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении областного правительства.
В рамках взаимодействия с "Ред Софт" в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" по импортозамещению программного обеспечения для повышения уровня независимости и безопасности ИТ-инфраструктуры в Калужской области, информируют власти.
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Вчера, 16:36Калужская область
Форум "Цифровая эволюция" открыла голограмма главы Калужской области
Сообщается, что на форуме Калужская, Белгородская и Саратовская области присоединились к всероссийскому проекту "Наше будущее. Новые лица", цель которого - популяризация успехов победителей олимпиад по математике, физике, программированию, молодых ученых, предпринимателей и общественных активистов. Говоря о перспективах работы с калужанами, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов выразил уверенность в том, что "цифровые инициативы Калужской области обречены на успех".
"Калужская область в числе первых регионов, где по поручению президента России утверждена Стратегия цифровой трансформации. Те проекты, о которых мы сегодня говорили и подписывали соглашения, очень четко ложатся в нашу Стратегию", - прокомментировал замгубернатора Дмитрий Разумовский.
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