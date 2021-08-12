Калужские власти расширят деловые связи для цифровой трансформации региона
Власти Калужской области заключили ряд соглашений в сфере цифровой трансформации региона
КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Правительство Калужской области на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации региона.
В четверг в Калуге стартовал Всероссийский форум "Цифровая эволюция".
"Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский подписал соглашения с руководством компаний АО "Новые коммуникационные технологии" и ООО "Ред Софт". С новыми коммуникационными технологиями будут реализовываться региональные планы импортозамещения программного обеспечения и образовательные проекты, предусмотренные национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении областного правительства.
В рамках взаимодействия с "Ред Софт" в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" по импортозамещению программного обеспечения для повышения уровня независимости и безопасности ИТ-инфраструктуры в Калужской области, информируют власти.
Сообщается, что на форуме Калужская, Белгородская и Саратовская области присоединились к всероссийскому проекту "Наше будущее. Новые лица", цель которого - популяризация успехов победителей олимпиад по математике, физике, программированию, молодых ученых, предпринимателей и общественных активистов. Говоря о перспективах работы с калужанами, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов выразил уверенность в том, что "цифровые инициативы Калужской области обречены на успех".
"Калужская область в числе первых регионов, где по поручению президента России утверждена Стратегия цифровой трансформации. Те проекты, о которых мы сегодня говорили и подписывали соглашения, очень четко ложатся в нашу Стратегию", - прокомментировал замгубернатора Дмитрий Разумовский.