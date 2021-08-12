https://ria.ru/20210812/tramp-1745542012.html
Трамп обжаловал требование предоставить в конгресс финансовые документы
Трамп обжаловал требование предоставить в конгресс финансовые документы - РИА Новости, 12.08.2021
Трамп обжаловал требование предоставить в конгресс финансовые документы
Бывший президент США Дональд Трамп оспорил решение суда, который потребовал от бухгалтерской компании Mazars предоставить комитету палаты представителей... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T20:02
2021-08-12T20:02
2021-08-12T20:02
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739353732_0:0:2370:1333_1920x0_80_0_0_9192c0a12c6d8361e2dda24fef7e62e4.jpg
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп оспорил решение суда, который потребовал от бухгалтерской компании Mazars предоставить комитету палаты представителей конгресса некоторые финансовые документы политика.Как сообщалось накануне, суд потребовал от фирмы Mazars раскрыть часть запрошенных документов. Суд первоначально разрешил комитету по надзору и реформам палаты запросить финансовые документы Трампа, но учитывая просьбу фирмы, не стал открывать доступ ко всем бумагам, указано в материалах, а только к "связанным с рассматриваемыми обстоятельствами". Комитет не получит ордер на раскрытие личных и корпоративных финансовых записей Трампа, говорится в документах. В решении суда говорится, что полномочия конгресса позволяют законодателям получить доступ к налоговым декларациям Трампа за 2017 и 2018 годы.Трамп в свою очередь подал апелляцию на это решение. В документе, размещенном в судебной базе, перечисляются заявители и коротко сообщается, что Трамп "обжалует решение суда".Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.
https://ria.ru/20210729/biden-1743366899.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739349930_1340:949:2805:2048_1920x0_80_0_0_19c228b447a455c68f8bfc3b0ff70d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
Трамп обжаловал требование предоставить в конгресс финансовые документы
Экс-президент США Трамп обжаловал требование предоставить в конгресс финансовые документы
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
оспорил решение суда, который потребовал от бухгалтерской компании Mazars предоставить комитету палаты представителей конгресса некоторые финансовые документы политика.
Как сообщалось накануне, суд потребовал от фирмы Mazars раскрыть часть запрошенных документов. Суд первоначально разрешил комитету по надзору и реформам палаты запросить финансовые документы Трампа, но учитывая просьбу фирмы, не стал открывать доступ ко всем бумагам, указано в материалах, а только к "связанным с рассматриваемыми обстоятельствами". Комитет не получит ордер на раскрытие личных и корпоративных финансовых записей Трампа, говорится в документах. В решении суда говорится, что полномочия конгресса позволяют законодателям получить доступ к налоговым декларациям Трампа за 2017 и 2018 годы.
Трамп в свою очередь подал апелляцию на это решение. В документе, размещенном в судебной базе, перечисляются заявители и коротко сообщается, что Трамп "обжалует решение суда".
Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.