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В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы
В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы - РИА Новости, 12.08.2021
В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы
Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК по региону. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:47
2021-08-12T13:36
происшествия
нижний новгород
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК по региону.По предварительным данным, накануне вечером ребенка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортзала. Мальчик скончался на месте.Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".Началось следствие, для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК.
https://ria.ru/20210719/tok-1741854221.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:47 12.08.2021 (обновлено: 13:36 12.08.2021)
 
В Нижнем Новгороде ребенка убило током возле школы

СК: девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде

© Фото : СК РФСотрудники СК РФ на территории школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где погиб ребенок
Сотрудники СК РФ на территории школы в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб от удара электрическим током возле школы в Нижнем Новгороде, сообщило следственное управление СК по региону.
По предварительным данным, накануне вечером ребенка поразил разряд, когда он задел гофрированную трубу для кабеля под окнами спортзала. Мальчик скончался на месте.
Уголовное дело открыли по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Началось следствие, для установления причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального СУ СК.
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