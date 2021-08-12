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Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру - РИА Новости, 12.08.2021
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру
Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей в Адлере, вынесло течением в Гагру, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:43
2021-08-12T12:43
2021-08-12T12:43
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СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей в Адлере, вынесло течением в Гагру, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии."В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска", - говорится в сообщении.Уточняется, что девушка утонула восьмого августа в Адлере. Морским течением ее тело вынесло в Гагру."Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html
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в мире, абхазия, адлер, мчс абхазии, гагра, россия
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру
МЧС Абхазии: тело утонувшей в Адлере 22-летней россиянки вынесло течением в Гагру