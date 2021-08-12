Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/telo-1745464630.html
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру - РИА Новости, 12.08.2021
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру
Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей в Адлере, вынесло течением в Гагру, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:43
2021-08-12T12:43
в мире
абхазия
адлер
мчс абхазии
гагра
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_05272248480c2b4f77454db7314f7604.jpg
СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей в Адлере, вынесло течением в Гагру, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии."В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска", - говорится в сообщении.Уточняется, что девушка утонула восьмого августа в Адлере. Морским течением ее тело вынесло в Гагру."Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210805/voennyy-1744556958.html
абхазия
адлер
гагра
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149765/57/1497655787_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ef15c0d561161c6e1067b837a3c841b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, абхазия, адлер, мчс абхазии, гагра, россия
12:43 12.08.2021
 
Тело утонувшей в Адлере россиянки вынесло течением в Гагру

МЧС Абхазии: тело утонувшей в Адлере 22-летней россиянки вынесло течением в Гагру

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 12 авг – РИА Новости. Тело 22-летней туристки из Братска, утонувшей в Адлере, вынесло течением в Гагру, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Абхазии.
"В акватории города Гагра было обнаружено тело 22-летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что девушка утонула восьмого августа в Адлере. Морским течением ее тело вынесло в Гагру.
"Тело было доставлено в морг местной районной больницы. Прибывшие в республику родственники опознали погибшую", - отметили в ведомстве.
Место гибели военнослужащего недалеко от села Кицканы в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:55
В Приднестровье российский миротворец утонул, спасая подростка
 
В миреАбхазияАдлерМЧС АбхазииГаграРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Туристки рассказали о путешествии по маршруту упавшего Ми-8 на Камчатке
15:20В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
15:20Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд
15:20Лавров рассказал, почему Запад не признает Крым российским
15:18В Выборге произошла утечка нефтепродуктов
15:18Звезда сериала "Татьянин день" признался в редком заболевании
15:16Число жертв наводнения в Турции возросло до девяти
15:13В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
15:13Талибы заявили о готовности присутствовать в правительстве Афганистана
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
Лента новостейМолния