https://ria.ru/20210812/telo-1745438475.html

В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки

В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки - РИА Новости, 12.08.2021

В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки

Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после того, как в Белгородской области перевернулась лодка с шестью пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T10:32

2021-08-12T10:32

2021-08-12T10:43

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

елена козырева

россия

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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после того, как в Белгородской области перевернулась лодка с шестью пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.Трагедия произошла в среду, 11 августа, на водоеме в селе Крапивное Яковлевского городского округа. Как информировало следствие, компания, отдыхавшая на берегу, арендовала у местного жителя небольшую лодку. В нее сели двое мужчин, 28-летняя женщина и трое детей 8, 6 и 2 лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Женщине и детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, а 38-летний мужчина пропал без вести."Сегодня утром найдено тело мужчины. Двое погибших... Поисковые работы закончены", - сказала Козырева.По факту трагедии СК проводит проверку. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются обстоятельства трагедии.

https://ria.ru/20210806/tela-1744725767.html

белгородская область

россия

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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), елена козырева, россия