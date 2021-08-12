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В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки
В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки - РИА Новости, 12.08.2021
В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки
Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после того, как в Белгородской области перевернулась лодка с шестью пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:32
2021-08-12T10:43
происшествия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
елена козырева
россия
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после того, как в Белгородской области перевернулась лодка с шестью пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.Трагедия произошла в среду, 11 августа, на водоеме в селе Крапивное Яковлевского городского округа. Как информировало следствие, компания, отдыхавшая на берегу, арендовала у местного жителя небольшую лодку. В нее сели двое мужчин, 28-летняя женщина и трое детей 8, 6 и 2 лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Женщине и детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, а 38-летний мужчина пропал без вести."Сегодня утром найдено тело мужчины. Двое погибших... Поисковые работы закончены", - сказала Козырева.По факту трагедии СК проводит проверку. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются обстоятельства трагедии.
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происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), елена козырева, россия
10:32 12.08.2021 (обновлено: 10:43 12.08.2021)
 
В Белгородской области нашли тело мужчины из перевернувшейся лодки

В Белгородской области нашли тело мужчины, пропавшего после того, как перевернулась лодка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после того, как в Белгородской области перевернулась лодка с шестью пассажирами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева.
Трагедия произошла в среду, 11 августа, на водоеме в селе Крапивное Яковлевского городского округа. Как информировало следствие, компания, отдыхавшая на берегу, арендовала у местного жителя небольшую лодку. В нее сели двое мужчин, 28-летняя женщина и трое детей 8, 6 и 2 лет. Во время прогулки лодка перевернулась. Женщине и детям удалось спастись, 34-летний мужчина погиб, а 38-летний мужчина пропал без вести.
Поиск пропавших подростков на Невинномысском канале, Ставропольский край
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На Ставрополье нашли тела подростков, утонувших во время катания на лодке
"Сегодня утром найдено тело мужчины. Двое погибших... Поисковые работы закончены", - сказала Козырева.
По факту трагедии СК проводит проверку. Лодка пришвартована к частному причалу, установлен ее владелец. Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются обстоятельства трагедии.
 
ПроисшествияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Елена КозыреваРоссия
 
 
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