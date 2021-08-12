https://ria.ru/20210812/teatr-1745439749.html

Елена Мироненко: театр нужен прибыльный, но важен художественный смысл

Елена Мироненко: театр нужен прибыльный, но важен художественный смысл - РИА Новости, 12.08.2021

Елена Мироненко: театр нужен прибыльный, но важен художественный смысл

Директор Театра на Бронной, автор и директор проекта международного музыкального фестиваля и конкурса "Opera bella" Елена Мироненко рассказала в интервью РИА... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T12:00

2021-08-12T12:00

2021-08-12T12:49

интервью

москва

театр на малой бронной

елена мироненко

культура

новости культуры

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Директор Театра на Бронной, автор и директор проекта международного музыкального фестиваля и конкурса "Opera bella" Елена Мироненко рассказала в интервью РИА Новости о проблемах оперной карьеры в России, об участниках музыкального конкурса и о молодых режиссерах Театра на Бронной, поделилась мнением о цензуре, "Первом хлебе" "Современника" и о приглашении Бузовой в МХАТ, а также объяснила возможное участие Натальи Максимовой в спектакле "Вишневый сад".– "Открывать новые имена и давать им шанс на реализацию своих талантов", – сказали вы однажды о проекте "Opera Bella". С какими сложностями на пути своей карьеры сталкиваются оперные исполнители в нашей стране?– Да, я считаю, что конкурс "Опера Белла" – крайне важное, и, в некотором смысле, судьбоносное событие для оперных исполнителей и для меня лично, как человека, который многие годы занимается организацией масштабных музыкальных фестивалей и конкурсов (Елена Мироненко ранее работала министром культуры Красноярского края – ред.).Проблемы есть. И все они связаны, во-первых, с тем, что далеко не во всех городах и регионах России сформирована профессиональная оперная школа. Есть вузы, которые дают соответствующее образование, но их не более двух десятков на всю Россию. При этом оперные театры есть тоже далеко не в каждом регионе. Репертуар складывается годами и редко обновляется. В основном это 2-3 постановки в год, и это считается хорошим показателем. Европейская система копродукции и проектного метода выпуска спектаклей у нас пока не прижилась массово.И, конечно, когда молодой выпускник выходит в жизнь, ему сложно трудоустроиться, попасть в основную труппу, многие разъезжаются в Москву, Петербург, за рубеж. И, во-вторых, в 90-е годы телевидение насадило нам шоу-бизнес, классическое пение было не востребовано и потеряло свои позиции. За два последующих десятилетия потребность посещать оперные театры и слушать академическую музыку не была сформирована, случился поколенческий провал, отток музыкантов в другие сферы деятельности и места проживания. Сейчас мы видим постепенный рост интереса к академической музыке, все больше на праздниках выступают не только представители шоу-бизнеса, но и звезды оперной сцены. Я очень рассчитываю на то, что и мои коллеги, руководители театров, увидят новые таланты, которые в дальнейшем, я уверена, вполне смогут составить конкуренцию уже действующим солистам различных трупп.– При отборе конкурсантов больше оценивалось мастерство исполнения или уникальность голоса?– Оценивалось все в комплексе, у нас весьма разнообразный состав жюри, которое возглавляет художественный руководитель проекта дирижер Филипп Чижевский. В жюри конкурса вошли, например, Андрей Борисов, генеральный директор МАМТ, Сергей Скороходов, солист Мариинского театра, Андрей Бартенев, художник и скульптор, композитор Дмитрий Курляндский, режиссер Филипп Григорьян и другие. Первый тур у нас был в онлайн-формате, сейчас же будет крайне интересно посмотреть, как развернется конкурс в очном режиме.– Конкурс рассчитан только на профессионалов? Музыкальное образование обязательно для участия?–Изначально была такая позиция, но потом мы решили, что все-таки каждый имеет право участвовать, ведь бывают самородки. Есть и такие кандидатуры у нас, которые прошли отборочный тур.– Одна из целей проекта – повышение уровня культурно-массовых мероприятий в регионах России, привлечение молодежи к академическому искусству. Нет опасений, что неподготовленной публике будет трудно воспринимать оперное исполнение?– Естественно, такие опасения есть всегда, потому что, слушать, например, "Хованщину" Мусоргского в течение четырех часов, не имея какой-либо основы, достаточно сложно. И, поэтому, начинать с каких-то сложных вещей мы вряд ли будем. Это будут арии из известных опер, и даже сейчас в конкурсной программе заявлены достаточно популярные оперные произведения, потому что переходить к более сложным, конечно, надо постепенно. В регионы поедут выступать и приглашенные солисты, и лауреаты конкурса. Будут проведены и мастер-классы для студентов и преподавателей местных учебных заведений. В дальнейшем мы бы хотели расширять нашу фестивальную программу для того, чтобы была возможность не только у исполнителей, но и у молодых режиссеров представлять эскизы опер. Совместно с художественным руководителем Филиппом Чижевским мы планируем проводить конкурсы молодых оперных дирижеров и композиторов, расширять фестивальную часть проекта и запускать онлайн образовательный ресурс.– А как обстоят дела в Театре на Бронной? Там дают шанс молодым режиссерам?– Сейчас театр активно привлекает молодых режиссеров и дает им карт-бланш на то, чтобы проявить себя на большой сцене и попасть со своим спектаклем в репертуар театра, как это случилось, например, когда выпускался спектакль "Благоволительницы". Это была первая постановка в России по роману Дж. Литтелла. Ее успешно реализовал молодой белорусский режиссер Микита Ильинчик. Сейчас эта постановка вошла в основной репертуар театра, она великолепно продается, на нее всегда аншлаги. Это пример того, как художественный руководитель доверяет молодым талантам право на проявление себя, на свое видение, на свое художественное чутье. Сейчас у нас в производстве несколько спектаклей молодых режиссеров.– По каким основным критериям составляют репертуар Театра на Бронной?– Самый главный критерий, который выдвигает наш художественный руководитель Константин Юрьевич Богомолов, – это художественная состоятельность постановки. Других критериев здесь быть не может. Была, например, ситуация в прошлом сезоне, когда мы получили предложение от продюсерской компании, которая хотела выпустить спектакль на нашей сцене, не буду, с точки зрения этики, упоминать название. Однако могу сказать, что, когда мы посмотрели спектакль, то расторгли договор, и спектакль не был выпущен, так как не соответствовал художественному уровню театра на Бронной. Можно много рассуждать, что театр должен быть прибыльным, но все-таки в приоритете – его художественная состоятельность.– Уже несколько месяцев все активно обсуждают приглашение Ольги Бузовой на роль в спектакле про Иосифа Сталина в МХАТ им. Горького. Одни критикуют решение театра, другие защищают певицу. Но сам факт привлекает внимание абсолютно всех. Вы не считаете, что это можно назвать сегодня основной задачей художественных руководителей театров?– Понимаете, не всегда все средства хороши. Эти средства должны быть художественно оправданы. А когда хайп ради хайпа, искусства в этом промежутке не остается.– В июле обсуждалось возможное участие трансгендерной женщины Натальи Максимовой в спектакле "Вишневый сад". Сейчас оба состава спектакля уже утверждены? В них вошла Наталья Максимова?– Творческий процесс еще не завершен, репетиции идут, в основном составе у нас играет Марина Орел, великолепная артистка основной труппы Театра на Бронной. Это была ситуация, когда, не разобравшись, журналисты подняли очередную волну. Молодой режиссер Микита Ильинчик дал шанс попробовать себя на репетициях во втором составе Наталье. Как она себя проявит на сцене, и будет ли она допущена к участию в постановке, станет известно, когда художественный руководитель примет решение по факту прогона. Поэтому, пока не закончены репетиции, никакого ответа быть не может. Если Наталья справится, значит, у нее будет шанс проявить себя на профессиональной сцене.– После спектакля Современника "Первый хлеб" Общественный совет при министерстве культуры РФ сообщил, что планирует проверить репертуар театров на соответствие Стратегии нацбезопасности. Как вы к этому относитесь? Общественный совет может давать какие-то наставления театрам в вопросе репертуара?–Вы знаете, я отношусь к этому с долей юмора, и, слава Богу, все участники театрального сообщества увидели крайне быструю, адекватную реакцию профильного ведомства – министерства культуры Российской Федерации, спасибо ему за это, потому что у нас есть главный и основной закон РФ – это Конституция, в которой вполне конкретно обозначено, что цензура у нас в стране запрещена. Общественный совет не носит функции контролирующего органа, и делать такие заявления, мне кажется, было немного преждевременно и неоправданно. Мы внутри театрального сообщества с другими директорами театров обсуждали эту тему, но, скажем так, с долей иронии. Возвращение всех этих советских парткомов и прочих кружков, которые цензурируют вообще все, начиная от утреннего приема пищи, заканчивая просмотром кинофильма, это, конечно... Надо понимать, что ситуация все-таки меняется, и у нас уже давно другая страна.– Мешает ли театрам цензура, которую сегодня им диктует общество?– Как она может мешать? Искусство – это и есть проявление всего, что есть в мире на данный момент – от экологических тем до политических, это зеркало того, что происходит и в нашей стране. И если это отображается в искусстве, значит такой запрос у общества. Потому что общество, по сути, является бенефициаром культурной политики, а уж тем более в Москве, где такая высокая конкуренция, более 300 театров, которые, так или иначе, должны показывать населению какие-то изменения в социуме, поэтому это не противоречие – это абсолютно взаимосвязанные вещи. Если то, что мы видим в театре, кого-то раздражает, значит его раздражают общественные проблемы, которые театр умело подметил.– Сколько вы предполагаете выпустить премьер за сезон в условиях пандемии?– У нас есть мощнейшие партнеры, которые помогают театру выпускать новые спектакли, – это Фонд поддержки и развития театрального искусства имени Соломона Михоэлса и фонд "Наука, искусство и спорт". Конечно, это для нас спасение в ситуации во время пандемии, когда в театрах 50% рассадка. Сейчас идут репетиции спектакля "Гамлет" в современной интерпретации Шекспира от молодого режиссера Эдгара Закаряна и двух работ по Чехову — "Вишневый сад" Микиты Ильинчика и "Платонов.Болит" Александра Молочникова. Сам Константин Юрьевич в новом сезоне планирует ставить еще один спектакль по роману Достоевского "Идиот", о чем он уже рассказывал на пресс-конференции. В прошлом сезоне у нас успешно прошли предпремьерные показы спектакля "Дядя Лева" Константина Богомолова, поэтому в сентябре мы ждем уже премьеру. Так что репертуар Театра на Бронной увеличится на пять премьер в этом сезоне.Кроме этого, мы планируем масштабные гастроли. В конце августа спектакль "Женщина-змея" Олега Долина едет в Оренбургскую, Курскую и Белгородскую области. В октябре мы едем в Омск на Всероссийский фестиваль "Литература" со спектаклем "Благоволительницы" режиссера Микиты Ильинчика, затем показываем спектакль "Бесы Достоевского" Константина Богомолова в Новосибирске на фестивале "Хаос", и в конце месяца по плану – гастроли в Нур-Султан (Казахстан) со спектаклем "Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева" режиссера Саши Денисовой. Очевидно, нас ожидает насыщенный и яркий сезон, и возвращение на историческую сцену Театра на Бронной.

https://ria.ru/20210811/myuzikly-1745335847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/teatr-1744575805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/teatr-1745165278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, москва, театр на малой бронной, елена мироненко, новости культуры