https://ria.ru/20210812/tatarstan-1745460718.html
В Татарстане проверяют сообщение о ранении ребенка из пистолета
В Татарстане проверяют сообщение о ранении ребенка из пистолета - РИА Новости, 12.08.2021
В Татарстане проверяют сообщение о ранении ребенка из пистолета
Прокуратура проводит проверку после опубликованного в соцсетях сообщения о ранении ребенка из травматического оружия в Заинске, сообщил старший помощник... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T12:27
2021-08-12T12:27
2021-08-12T12:27
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после опубликованного в соцсетях сообщения о ранении ребенка из травматического оружия в Заинске, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Заинске шестилетний мальчик выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Мальчик госпитализирован, он потерял глаз. Как отмечается, пистолет после стрельбы взрослых по банкам во время отдыха на природе ребенку дал дядя, который подумал, что в обойме уже не осталось патронов."Прокуратура организовала проверку по факту ранения ребенка из пневматического оружия в Заинске. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям владельца оружия", - сказал Галиев журналистам, уточнив, что речь идет о пневматическом пистолете.По его словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность.
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происшествия
В Татарстане проверяют сообщение о ранении ребенка из пистолета
Прокуратура проводит проверку после сообщения о ранении ребенка из травматического оружия в Заинске
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости.
Прокуратура проводит проверку после опубликованного в соцсетях сообщения о ранении ребенка из травматического оружия в Заинске, сообщил старший помощник прокурора Татарстана
Руслан Галиев.
Ранее в соцсетях было опубликовано сообщение о том, что в Заинске шестилетний мальчик выстрелил себе в лицо из травматического пистолета. Мальчик госпитализирован, он потерял глаз. Как отмечается, пистолет после стрельбы взрослых по банкам во время отдыха на природе ребенку дал дядя, который подумал, что в обойме уже не осталось патронов.
"Прокуратура организовала проверку по факту ранения ребенка из пневматического оружия в Заинске. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям владельца оружия", - сказал Галиев журналистам, уточнив, что речь идет о пневматическом пистолете.
По его словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, надзорное ведомство оценит его законность и обоснованность.