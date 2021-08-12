https://ria.ru/20210812/taliby-1745490218.html
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном
Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:13
2021-08-12T15:13
2021-08-12T15:53
в мире
афганистан
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.Ранее телеканал сообщал, что власти предлагают талибам участвовать в управлении страной при прекращении насилия.По словам представителя движения, "Талибан"* готов к этому и не намерен свергать президента Ашрафа Гани.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.На этой неделе в Дохе прошли межафганские переговоры на высоком уровне. В них участвовали спецпосланники по Афганистану расширенной "тройки" (России, США, Китая, Пакистана и ЕС), представители афганского правительства, а также делегация политофиса "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210811/zakhvat-1745379358.html
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в мире, афганистан
15:13 12.08.2021 (обновлено: 15:53 12.08.2021)
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном
Талибы заявили о готовности присутствовать в переходном правительстве Афганистана
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Движение "Талибан
"* готово войти в переходное правительство Афганистана
, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera
со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина
.
Ранее телеканал сообщал, что власти предлагают талибам участвовать в управлении страной при прекращении насилия.
По словам представителя движения, "Талибан"* готов к этому и не намерен свергать президента Ашрафа Гани.
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США
в Афганистане.
Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз
, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан
.
Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.
На этой неделе в Дохе прошли межафганские переговоры на высоком уровне. В них участвовали спецпосланники по Афганистану расширенной "тройки" (России, США, Китая, Пакистана и ЕС), представители афганского правительства, а также делегация политофиса "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.