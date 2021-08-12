https://ria.ru/20210812/taliby-1745490218.html

Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном

Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном - РИА Новости, 12.08.2021

Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном

Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:13

2021-08-12T15:13

2021-08-12T15:53

в мире

афганистан

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.Ранее телеканал сообщал, что власти предлагают талибам участвовать в управлении страной при прекращении насилия.По словам представителя движения, "Талибан"* готов к этому и не намерен свергать президента Ашрафа Гани.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.На этой неделе в Дохе прошли межафганские переговоры на высоком уровне. В них участвовали спецпосланники по Афганистану расширенной "тройки" (России, США, Китая, Пакистана и ЕС), представители афганского правительства, а также делегация политофиса "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210811/zakhvat-1745379358.html

https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан