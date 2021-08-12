Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/taliby-1745490218.html
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном
Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:13
2021-08-12T15:53
в мире
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684955_0:370:607:711_1920x0_80_0_0_a26f0fa1c331a8ce8e1d20227bd8ac9d.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.Ранее телеканал сообщал, что власти предлагают талибам участвовать в управлении страной при прекращении насилия.По словам представителя движения, "Талибан"* готов к этому и не намерен свергать президента Ашрафа Гани.В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.На этой неделе в Дохе прошли межафганские переговоры на высоком уровне. В них участвовали спецпосланники по Афганистану расширенной "тройки" (России, США, Китая, Пакистана и ЕС), представители афганского правительства, а также делегация политофиса "Талибана"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210811/zakhvat-1745379358.html
https://ria.ru/20210811/afganistan-1745276526.html
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744684955_0:313:607:768_1920x0_80_0_0_dfd67cc78255e2668ce8cd7153f1538f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан
15:13 12.08.2021 (обновлено: 15:53 12.08.2021)
 
Талибы заявили о готовности участвовать в управлении Афганистаном

Талибы заявили о готовности присутствовать в переходном правительстве Афганистана

© РИА НовостиТалибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Движение "Талибан"* готово войти в переходное правительство Афганистана, хотя не получало предложений по этому поводу, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политофиса движения в Катаре Сухейля Шахина.
Ранее телеканал сообщал, что власти предлагают талибам участвовать в управлении страной при прекращении насилия.
По словам представителя движения, "Талибан"* готов к этому и не намерен свергать президента Ашрафа Гани.
В последние месяцы в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков "Талибана"*. Это происходит на фоне вывода американских войск, который российский МИД назвал признанием провала миссии США в Афганистане.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 18:10
Талибы заявили о захвате аэропортов в Шибергане и Фарахе
Талибы уже овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Они утверждают, что с конца прошлой недели захватили административные центры десяти из 34 провинций, в том числе город Кундуз, расположенный в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.
Власти, со своей стороны, заявляют, что вернули контроль над некоторыми городами, но боестолкновения еще продолжаются.
На этой неделе в Дохе прошли межафганские переговоры на высоком уровне. В них участвовали спецпосланники по Афганистану расширенной "тройки" (России, США, Китая, Пакистана и ЕС), представители афганского правительства, а также делегация политофиса "Талибана"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 00:18
Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана
 
В миреАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Талибы захватили столицу провинции Гильменд на юге Афганистана
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
Лента новостейМолния