https://ria.ru/20210812/sudno-1745455685.html

В Греции затонуло судно с 18 пассажирами

В Греции затонуло судно с 18 пассажирами - РИА Новости, 12.08.2021

В Греции затонуло судно с 18 пассажирами

Судно, на борту которого находились 18 человек, затонуло возле острова Милос в Эгейском море, сообщает греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:55

2021-08-12T11:55

2021-08-12T13:10

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происшествия

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эгейское море

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АФИНЫ, 12 авг - РИА Новости. Судно, на борту которого находились 18 человек, затонуло возле острова Милос в Эгейском море, сообщает греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло в 16 морских милях северо-западнее Милоса, в районе дует ветер силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.В район происшествия направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск ведут также находящиеся в районе суда.Пока не известно, какое именно судно затонуло - яхта или прогулочный туристический катер.Издание "Прото тема" пишет, что затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании, на ее борту были 17 человек.Позже стало известно, что все 17 пассажиров затонувшего возле острова Милос в Эгейском море судна спасены, об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на береговую охрану.Греческая береговая охрана подтвердила, что судно шло под британским флагом.Ранее общественное телевидение ERT сообщало, что на борту судна находились 18 человек. В район происшествия были направлены три патрульных катера береговой охраны, корабль ВМС Греции, вертолет ВВС, поиск вели также находящиеся в районе суда. Издание "Прото тема" писало, что затонула 28-метровая яхта под флагом Великобритании.Посольство РФ заявило, что россиян, по предварительным данным, на борту яхты не было.

https://ria.ru/20210806/samolet-1744603623.html

https://ria.ru/20210629/bali-1739086367.html

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эгейское море

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в мире, происшествия, греция, великобритания, эгейское море