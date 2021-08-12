https://ria.ru/20210812/sudno-1745420048.html
У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна - РИА Новости, 12.08.2021
У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохэ северной префектуры Аомори, в результате чего в корпусе судна образовалась глубокая... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T05:08
2021-08-12T05:08
2021-08-12T09:44
в мире
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токио
япония
китай
аомори (префектура)
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ТОКИО, 12 авг – РИА Новости. Грузовое судно под флагом Панамы село на мель в районе порта Хатинохэ северной префектуры Аомори, в результате чего в корпусе судна образовалась глубокая трещина, на месте также зафиксирована утечка топлива, передает телеканал NHK.В момент инцидента на борту судна CRIMSONPOLARIS водоизмещением около 40 тысяч тонн находился 21 член экипажа – граждане Китая и Филиппин. Все они спасены.К 9 утра четверга (03.00 мск) трещина распространилась на всю поверхность корпуса, в результате чего небольшая его часть откололась. В настоящее специалисты устанавливают вероятность затопления судна на месте аварии. Также начата работа по недопущению распространения вытекающего из судна топлива.При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору информации в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20210804/asphalt-princess-1744256969.html
филиппины
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китай
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в мире, филиппины, токио, япония, китай, аомори (префектура)
05:08 12.08.2021 (обновлено: 09:44 12.08.2021)
У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
NHK: грузовое судно под флагом Панамы село на мель на севере Японии, есть утечка топлива