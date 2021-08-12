https://ria.ru/20210812/student-1745491816.html
В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:20
2021-08-12T15:20
2021-08-12T15:20
распространение коронавируса
общество
российская ассоциация аптечных сетей
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам российских вузов и ссузов в размере одной стипендии.Как добавил Нифантьев, он планирует вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые поставили прививку от коронавируса, поскольку на сегодняшний день вакцинация – это единственный способ справиться с пандемией.По его мнению, государству важно идти по пути поощрения граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и тем самым помогают предотвратить новую волну пандемии."Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре. Тем самым они сведут риск распространения заболевания в их учебных заведениях к минимуму. Уверен, что такая выплата станет не только ощутимой поддержкой для обучающихся, но и мотивирующим примером для их одногруппников", – рассказал Нифантьев журналистам, уточнив, что размер выплаты должен составить одну стипендию.По мнению общественника, необходимо назначить такую выплату не только студентам бюджетной формы обучения, но и обучающимся на коммерческой основе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745445617.html
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общество, российская ассоциация аптечных сетей, россия, вакцинация россиян от covid-19
В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19
Член ОП Нифантьев: предлагаю поощрить тех студентов, которые привились двумя компонентами вакцины
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Член Общественной палаты РФ
, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей
Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам российских вузов и ссузов в размере одной стипендии.
Как добавил Нифантьев, он планирует вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые поставили прививку от коронавируса, поскольку на сегодняшний день вакцинация – это единственный способ справиться с пандемией.
По его мнению, государству важно идти по пути поощрения граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и тем самым помогают предотвратить новую волну пандемии.
"Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре. Тем самым они сведут риск распространения заболевания в их учебных заведениях к минимуму. Уверен, что такая выплата станет не только ощутимой поддержкой для обучающихся, но и мотивирующим примером для их одногруппников", – рассказал Нифантьев журналистам, уточнив, что размер выплаты должен составить одну стипендию.
По мнению общественника, необходимо назначить такую выплату не только студентам бюджетной формы обучения, но и обучающимся на коммерческой основе.