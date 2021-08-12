https://ria.ru/20210812/student-1745491816.html

В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19

В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021

В ОП предложили назначить студентам выплату за прививку от COVID-19

Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:20

2021-08-12T15:20

2021-08-12T15:20

распространение коронавируса

общество

российская ассоциация аптечных сетей

россия

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590402905_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_0d0d4ed3e597afd8122d1fd37a815ab3.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предлагает назначить единовременную выплату привившимся от коронавируса студентам российских вузов и ссузов в размере одной стипендии.Как добавил Нифантьев, он планирует вынести этот вопрос на общественные обсуждения. Он подчеркнул, что речь идет о гражданах, которые поставили прививку от коронавируса, поскольку на сегодняшний день вакцинация – это единственный способ справиться с пандемией.По его мнению, государству важно идти по пути поощрения граждан, которые ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и тем самым помогают предотвратить новую волну пандемии."Предлагаю в первую очередь поощрить студентов российских вузов и ссузов. Тех, которые привились двумя компонентами вакцины этим летом, также тех, которые сделают прививку в сентябре. Тем самым они сведут риск распространения заболевания в их учебных заведениях к минимуму. Уверен, что такая выплата станет не только ощутимой поддержкой для обучающихся, но и мотивирующим примером для их одногруппников", – рассказал Нифантьев журналистам, уточнив, что размер выплаты должен составить одну стипендию.По мнению общественника, необходимо назначить такую выплату не только студентам бюджетной формы обучения, но и обучающимся на коммерческой основе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/koronavirus-1745445617.html

https://ria.ru/20210811/aksenov-1745309051.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская ассоциация аптечных сетей, россия, вакцинация россиян от covid-19