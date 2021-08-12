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В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж
В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж - РИА Новости, 12.08.2021
В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж
"Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:25
2021-08-12T06:25
общество
сергей неверов
единая россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.С этой инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.Россияне могут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее чем в возрасте 60-ти и 55 лет соответственно. Парламентарий указал, что сейчас в необходимый для этого стаж включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.Как подчеркнул Неверов, при двух годах, проведенных на срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то срочная служба в армии станет засчитываться в стаж уже в следующем году.Расширение возможности досрочного выхода на пенсиюРанее в этом году Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.Такой порядок будет особенно актуален для работников, чья трудовая деятельность требует постоянного повышения квалификации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pensiya-1744921618.html
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общество, сергей неверов, единая россия, госдума рф, лдпр
06:25 12.08.2021
 
В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

Фракция "Единой России" внесет в Госдуму проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
С этой инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.
"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесет сегодня такой законопроект", — сказал Неверов.
Россияне могут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее чем в возрасте 60-ти и 55 лет соответственно. Парламентарий указал, что сейчас в необходимый для этого стаж включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.
Как подчеркнул Неверов, при двух годах, проведенных на срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.
Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то срочная служба в армии станет засчитываться в стаж уже в следующем году.
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Ранее в этом году Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.
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Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.
"Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — сообщили в пресс-службе правительства.
Такой порядок будет особенно актуален для работников, чья трудовая деятельность требует постоянного повышения квалификации.
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ОбществоСергей НеверовЕдиная РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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