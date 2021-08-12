https://ria.ru/20210812/stazh-1745421091.html

В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж - РИА Новости, 12.08.2021

В Госдуму внесут проект о включении срока службы в армии в трудовой стаж

"Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T06:25

2021-08-12T06:25

2021-08-12T06:25

общество

сергей неверов

единая россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, сообщил журналистам глава фракции Сергей Неверов.С этой инициативой ранее выступили депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов.Россияне могут выйти на пенсию раньше на два года при стаже не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин, но не ранее чем в возрасте 60-ти и 55 лет соответственно. Парламентарий указал, что сейчас в необходимый для этого стаж включаются лишь периоды работы и один нестраховой период.Как подчеркнул Неверов, при двух годах, проведенных на срочной службе, гражданин физически не может накопить необходимые для выхода к 60 годам на пенсию 42 года.Если поправка вступит в силу с 1 января 2022 года, то срочная служба в армии станет засчитываться в стаж уже в следующем году.Расширение возможности досрочного выхода на пенсиюРанее в этом году Правительство расширило возможности для досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей, пожарных, летчиков и некоторых других категорий работников.Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, теперь в стаж включат периоды обучения и дополнительного профобразования, в том числе курсы повышения квалификации.Такой порядок будет особенно актуален для работников, чья трудовая деятельность требует постоянного повышения квалификации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/pensiya-1744921618.html

https://ria.ru/20210808/pensiya-1744924020.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/pensiya-1743322817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей неверов, единая россия, госдума рф, лдпр