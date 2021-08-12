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Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране
Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране - РИА Новости, 12.08.2021
Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране
Аргентина начинает использовать вакцину "Спутник V", произведённую в стране, сообщил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T18:37
2021-08-12T18:37
2021-08-12T18:37
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вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг - РИА Новости. Аргентина начинает использовать вакцину "Спутник V", произведённую в стране, сообщил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро."Я очень рад тому, что лаборатория Richmond... направила Минздраву вакцины, произведенные в Аргентине... И сегодня начинается их распределение", - сказал он журналистам.Речь идёт о первой и второй дозах вакцины, качество которых ранее было одобрено российским институтом Гамалеи.В свою очередь, министр здравоохранения Карла Виссотти уточнила, что речь идёт о более чем миллионе доз вакцины.
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РИА Новости
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в мире, аргентина, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране
Премьер Кафьеро: Аргентина начала использовать вакцину "Спутник V", произведенную в стране