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Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране

Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране - РИА Новости, 12.08.2021

Аргентина начала вакцинацию "Спутником V", произведенным в стране

Аргентина начинает использовать вакцину "Спутник V", произведённую в стране, сообщил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:37

2021-08-12T18:37

2021-08-12T18:37

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вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг - РИА Новости. Аргентина начинает использовать вакцину "Спутник V", произведённую в стране, сообщил глава кабинета министров Сантьяго Кафьеро."Я очень рад тому, что лаборатория Richmond... направила Минздраву вакцины, произведенные в Аргентине... И сегодня начинается их распределение", - сказал он журналистам.Речь идёт о первой и второй дозах вакцины, качество которых ранее было одобрено российским институтом Гамалеи.В свою очередь, министр здравоохранения Карла Виссотти уточнила, что речь идёт о более чем миллионе доз вакцины.

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, аргентина, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"