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Культура
https://ria.ru/20210812/spongebob-1745514260.html
У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение
У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение - РИА Новости, 12.08.2021
У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение
Nickelodeon снимет еще как минимум 52 серии сериала по франшизе о Губке Бобе, сообщает Variety. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T19:30
2021-08-12T19:30
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кино и сериалы
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Nickelodeon снимет еще как минимум 52 серии сериала по франшизе о Губке Бобе, сообщает Variety. Продолжение получили оригинальный сериал о Квадратных Штанах, а также два его спин-оффа: "Шоу Патрика Стара" и "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". "Губка Боб — центральная часть нашей стратегии по расширению среды обитания персонажей и увеличению охвата аудитории. Хорошо прописанные характеры и комедийная составляющая, присущая повествованию, продолжают привлекать фанатов по всему миру. Именно поэтому проект популярен на всех платформах", — говорит глава Nickelodeon Animation Рэмси Наито.Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Шоу стартовало в эфире первого мая 1999 года. В октябре 2020 вышел 13-ый сезон программы.
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новости культуры, кино и сериалы
19:30 12.08.2021
 

У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение

© Фото : NickelodeonКадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Кадр из мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Nickelodeon
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Nickelodeon снимет еще как минимум 52 серии сериала по франшизе о Губке Бобе, сообщает Variety.
Продолжение получили оригинальный сериал о Квадратных Штанах, а также два его спин-оффа: "Шоу Патрика Стара" и "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба".
"Губка Боб — центральная часть нашей стратегии по расширению среды обитания персонажей и увеличению охвата аудитории. Хорошо прописанные характеры и комедийная составляющая, присущая повествованию, продолжают привлекать фанатов по всему миру. Именно поэтому проект популярен на всех платформах", — говорит глава Nickelodeon Animation Рэмси Наито.
Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Шоу стартовало в эфире первого мая 1999 года. В октябре 2020 вышел 13-ый сезон программы.
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