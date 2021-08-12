https://ria.ru/20210812/spongebob-1745514260.html

У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение

У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение - РИА Новости, 12.08.2021

У сериала про Губку Боба и его спин-оффов будет продолжение

Nickelodeon снимет еще как минимум 52 серии сериала по франшизе о Губке Бобе, сообщает Variety. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T19:30

2021-08-12T19:30

2021-08-12T19:30

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Nickelodeon снимет еще как минимум 52 серии сериала по франшизе о Губке Бобе, сообщает Variety. Продолжение получили оригинальный сериал о Квадратных Штанах, а также два его спин-оффа: "Шоу Патрика Стара" и "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". "Губка Боб — центральная часть нашей стратегии по расширению среды обитания персонажей и увеличению охвата аудитории. Хорошо прописанные характеры и комедийная составляющая, присущая повествованию, продолжают привлекать фанатов по всему миру. Именно поэтому проект популярен на всех платформах", — говорит глава Nickelodeon Animation Рэмси Наито.Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Шоу стартовало в эфире первого мая 1999 года. В октябре 2020 вышел 13-ый сезон программы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/simpsony-1743075560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы