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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210812/spears-1745507013.html
Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней
Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней - РИА Новости, 12.08.2021
Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней
Фанаты Бритни Спирс угрожают судье Бренде Пенни, ведущей дело об отмене опеки над ней, сообщает TMZ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:23
2021-08-12T17:23
культура
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фанаты Бритни Спирс угрожают судье Бренде Пенни, ведущей дело об отмене опеки над ней, сообщает TMZ. Возмущение поклонников певицы начало расти на прошлой неделе. Тогда Пенни решила не отстранять отца исполнительницы Джейми Спирса от опекунства и отклонила просьбу Бритни об экстренном слушании по вопросу о разделе имущества. По данным TMZ, после этого в социальных сетях было опубликовано множество угроз в адрес судьи. Ее призывают наложить на себя руки и угрожают физической расправой. Источник TMZ в полиции отметил, что дело взято под контроль: за активностью фанатов в Сети стали следить, так как некоторые посты вызывают беспокойство. Например, один из пользователей написал: "У меня такое чувство, что эту Пенни ждет ужасная и загадочная смерть". Также в сторону темнокожей судьи звучат расистские оскорбления. Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.
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бритни спирс, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры
17:23 12.08.2021
 

Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней

© AP Photo / Chris PizzelloУчастники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе
Участники акции в поддержку Бритни Спирс перед заседанием суда по делу об опекунстве в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Chris Pizzello
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фанаты Бритни Спирс угрожают судье Бренде Пенни, ведущей дело об отмене опеки над ней, сообщает TMZ.
Возмущение поклонников певицы начало расти на прошлой неделе. Тогда Пенни решила не отстранять отца исполнительницы Джейми Спирса от опекунства и отклонила просьбу Бритни об экстренном слушании по вопросу о разделе имущества. По данным TMZ, после этого в социальных сетях было опубликовано множество угроз в адрес судьи. Ее призывают наложить на себя руки и угрожают физической расправой.
Источник TMZ в полиции отметил, что дело взято под контроль: за активностью фанатов в Сети стали следить, так как некоторые посты вызывают беспокойство.
Например, один из пользователей написал: "У меня такое чувство, что эту Пенни ждет ужасная и загадочная смерть".
Также в сторону темнокожей судьи звучат расистские оскорбления.
Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.
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