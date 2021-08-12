https://ria.ru/20210812/spears-1745507013.html

Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней

Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней - РИА Новости, 12.08.2021

Фанаты Бритни Спирс угрожают судье, ведущей дело об отмене опеки над ней

Фанаты Бритни Спирс угрожают судье Бренде Пенни, ведущей дело об отмене опеки над ней, сообщает TMZ. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:23

2021-08-12T17:23

2021-08-12T17:23

культура

бритни спирс

звезды

знаменитости

шоу-бизнес

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738393198_0:0:3359:1889_1920x0_80_0_0_bd7fde7087cb272879cb50fbeb5b8d8b.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Фанаты Бритни Спирс угрожают судье Бренде Пенни, ведущей дело об отмене опеки над ней, сообщает TMZ. Возмущение поклонников певицы начало расти на прошлой неделе. Тогда Пенни решила не отстранять отца исполнительницы Джейми Спирса от опекунства и отклонила просьбу Бритни об экстренном слушании по вопросу о разделе имущества. По данным TMZ, после этого в социальных сетях было опубликовано множество угроз в адрес судьи. Ее призывают наложить на себя руки и угрожают физической расправой. Источник TMZ в полиции отметил, что дело взято под контроль: за активностью фанатов в Сети стали следить, так как некоторые посты вызывают беспокойство. Например, один из пользователей написал: "У меня такое чувство, что эту Пенни ждет ужасная и загадочная смерть". Также в сторону темнокожей судьи звучат расистские оскорбления. Джейми Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. В июне этого года 39-летняя Спирс выступила в суде. Она рассказала, что травмирована и несчастна, и попросила лишить отца статуса опекуна.

https://ria.ru/20210722/spears-1742410332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бритни спирс, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры