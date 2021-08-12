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Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ
Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ - РИА Новости, 12.08.2021
Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ
Более 600 мероприятий за пять лет провел молодежный совет при департаменте ЖКХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:37
2021-08-12T17:37
2021-08-12T17:37
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Более 600 мероприятий за пять лет провел молодежный совет при департаменте ЖКХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 600 мероприятий за пять лет – в Международный день молодежи подвели итоги работы молодежного совета при департаменте ЖКХ. Молодежный совет объединяет около 1,5 тысяч активистов – сотрудников предприятий городского хозяйства столицы", - говорится в сообщении.В комплексе утонили, что молодые специалисты помогают социальным волонтерам, организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят мастер-классы и лекции по экологии, разумному потреблению, безопасной эксплуатации газового и электрооборудования в быту и другим важным темам.
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общество, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, городское хозяйство москвы