https://ria.ru/20210812/sovet-1745512989.html

Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ

Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ - РИА Новости, 12.08.2021

Более 600 мероприятий провел молодежный совет при департаменте ЖКХ

Более 600 мероприятий за пять лет провел молодежный совет при департаменте ЖКХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:37

2021-08-12T17:37

2021-08-12T17:37

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общество

департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Более 600 мероприятий за пять лет провел молодежный совет при департаменте ЖКХ, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Более 600 мероприятий за пять лет – в Международный день молодежи подвели итоги работы молодежного совета при департаменте ЖКХ. Молодежный совет объединяет около 1,5 тысяч активистов – сотрудников предприятий городского хозяйства столицы", - говорится в сообщении.В комплексе утонили, что молодые специалисты помогают социальным волонтерам, организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводят мастер-классы и лекции по экологии, разумному потреблению, безопасной эксплуатации газового и электрооборудования в быту и другим важным темам.

https://ria.ru/20210125/praktika-1594440462.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. москвы, городское хозяйство москвы