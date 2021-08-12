В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
Вице-президент ЕК Юрова назвала польский законопроект о СМИ негативным сигналом
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова подвергла критике законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ, одобренный в четверг депутатами в Польше.
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Скандальный закон об ограничении иностранного капитала в СМИ был принят в среду нижней палатой парламента Польши (сейм). Документ ограничивает участие неевропейского (из-за пределов ЕС) капитала в средствах массовой информации, работающих в республике и имеющих лицензию на теле- и радиовещание. Те СМИ, участие иностранного капитала в которых будет более 49%, не получат лицензии на вещание.
После вступления закона в силу СМИ получат семимесячный переходный период для того, чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми правилами.
В ходе обсуждения законопроекта в сейме оппозиция обрушилась на него с резкой критикой. Оппозиционные депутаты заявляли, что правящая партия "Право и справедливость" намерена таким образом расправиться с независимыми СМИ. Депутаты же от правящей коалиции утверждают, что благодаря данному закону польские СМИ будут защищены от покупки иностранными субъектами. В ходе дебатов депутаты не скрывали, что опасаются покупки польских СМИ субъектами из России и Китая.
С принятием этого закона угроза нависла над крупнейшим польским оппозиционным телеканалом TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery. В связи с этим, некоторые депутаты высказывали опасения, что новый закон может серьезно испортить отношения Польши с США. Тем временем, национальный совет по телевидению и радио Польши пока не продлевает лицензию на вещание TVN, срок действия которой скоро истекает.
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что считает законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ угрозой для независимого телевидения в Польше.
США уже призвали Польшу пересмотреть законопроект о СМИ.