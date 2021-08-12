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В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом - РИА Новости, 12.08.2021
В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова подвергла критике законопроект по ограничению иностранного капитала... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:45
2021-08-12T14:45
в мире
сша
европа
китай
еврокомиссия
вера юрова
европарламент
давид сассоли
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова подвергла критике законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ, одобренный в четверг депутатами в Польше."Сильные демократии должны приветствовать плюрализм в СМИ и разнообразие мнений, а не бороться с этим. Законопроект по вещанию в Польше посылает негативный сигнал. Нам необходим акт о свободе СМИ во всей Европе, чтобы поддерживать свободу СМИ и верховенство права", - написала Юрова в Twitter.Скандальный закон об ограничении иностранного капитала в СМИ был принят в среду нижней палатой парламента Польши (сейм). Документ ограничивает участие неевропейского (из-за пределов ЕС) капитала в средствах массовой информации, работающих в республике и имеющих лицензию на теле- и радиовещание. Те СМИ, участие иностранного капитала в которых будет более 49%, не получат лицензии на вещание.После вступления закона в силу СМИ получат семимесячный переходный период для того, чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми правилами.В ходе обсуждения законопроекта в сейме оппозиция обрушилась на него с резкой критикой. Оппозиционные депутаты заявляли, что правящая партия "Право и справедливость" намерена таким образом расправиться с независимыми СМИ. Депутаты же от правящей коалиции утверждают, что благодаря данному закону польские СМИ будут защищены от покупки иностранными субъектами. В ходе дебатов депутаты не скрывали, что опасаются покупки польских СМИ субъектами из России и Китая.С принятием этого закона угроза нависла над крупнейшим польским оппозиционным телеканалом TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery. В связи с этим, некоторые депутаты высказывали опасения, что новый закон может серьезно испортить отношения Польши с США. Тем временем, национальный совет по телевидению и радио Польши пока не продлевает лицензию на вещание TVN, срок действия которой скоро истекает.Ранее глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что считает законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ угрозой для независимого телевидения в Польше.США уже призвали Польшу пересмотреть законопроект о СМИ.
https://ria.ru/20210811/otstavka-1745355993.html
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в мире, сша, европа, китай, еврокомиссия, вера юрова, европарламент, давид сассоли
14:45 12.08.2021
 
В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом

Вице-президент ЕК Юрова назвала польский законопроект о СМИ негативным сигналом

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова подвергла критике законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ, одобренный в четверг депутатами в Польше.
"Сильные демократии должны приветствовать плюрализм в СМИ и разнообразие мнений, а не бороться с этим. Законопроект по вещанию в Польше посылает негативный сигнал. Нам необходим акт о свободе СМИ во всей Европе, чтобы поддерживать свободу СМИ и верховенство права", - написала Юрова в Twitter.
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Скандальный закон об ограничении иностранного капитала в СМИ был принят в среду нижней палатой парламента Польши (сейм). Документ ограничивает участие неевропейского (из-за пределов ЕС) капитала в средствах массовой информации, работающих в республике и имеющих лицензию на теле- и радиовещание. Те СМИ, участие иностранного капитала в которых будет более 49%, не получат лицензии на вещание.
После вступления закона в силу СМИ получат семимесячный переходный период для того, чтобы привести свой капитал в соответствие с новыми правилами.
В ходе обсуждения законопроекта в сейме оппозиция обрушилась на него с резкой критикой. Оппозиционные депутаты заявляли, что правящая партия "Право и справедливость" намерена таким образом расправиться с независимыми СМИ. Депутаты же от правящей коалиции утверждают, что благодаря данному закону польские СМИ будут защищены от покупки иностранными субъектами. В ходе дебатов депутаты не скрывали, что опасаются покупки польских СМИ субъектами из России и Китая.
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С принятием этого закона угроза нависла над крупнейшим польским оппозиционным телеканалом TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery. В связи с этим, некоторые депутаты высказывали опасения, что новый закон может серьезно испортить отношения Польши с США. Тем временем, национальный совет по телевидению и радио Польши пока не продлевает лицензию на вещание TVN, срок действия которой скоро истекает.
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что считает законопроект по ограничению иностранного капитала в СМИ угрозой для независимого телевидения в Польше.
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