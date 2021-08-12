https://ria.ru/20210812/sluzhba-1745480922.html

Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт

Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт - РИА Новости, 12.08.2021

Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт

Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:17

2021-08-12T14:17

2021-08-12T14:17

общество

сергей неверов

александр сафонов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда, по этой же причине маловероятно, что инициатива будет принята, считает экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов."Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов. Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но "не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу". Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности – становится офицером или служит солдатом, то он имеет право на досрочный выход на пенсию."В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно... Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех", - пояснил Сафонов РИА Новости.

https://ria.ru/20210617/pensiya-1737334818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей неверов, александр сафонов