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Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт
Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт - РИА Новости, 12.08.2021
Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт
Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:17
2021-08-12T14:17
общество
сергей неверов
александр сафонов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда, по этой же причине маловероятно, что инициатива будет принята, считает экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов."Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов. Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но "не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу". Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности – становится офицером или служит солдатом, то он имеет право на досрочный выход на пенсию."В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно... Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех", - пояснил Сафонов РИА Новости.
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общество, сергей неверов, александр сафонов
14:17 12.08.2021
 
Срочная служба не войдет автоматически в трудовой стаж, заверил эксперт

Проректор Финансового университета Сафонов: срочная служба не войдет автоматически в стаж для пенсии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нельзя автоматически вносить срочную службу в армии в трудовой стаж, позволяющий досрочно выходить на пенсию, поскольку во время этой службы все находятся в разных условиях труда, по этой же причине маловероятно, что инициатива будет принята, считает экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Единая Россия" в четверг внесла в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов. Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
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Как напомнил Сафонов, служба в армии включается в трудовой стаж, но "не очень понятно, почему она должна относиться к особому стажу". Он также отметил, что если человек выбирает воинскую службу как профессиональную сферу деятельности – становится офицером или служит солдатом, то он имеет право на досрочный выход на пенсию.
"В соответствии с законодательством к особому стажу относится стаж, связанный с работой в неблагоприятных условиях труда. Естественно, что автоматически относить к особым условия труда службу в армии невозможно... Такое предложение вряд ли пройдет в силу того, что там разные условия труда у всех", - пояснил Сафонов РИА Новости.
 
ОбществоСергей НеверовАлександр Сафонов
 
 
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