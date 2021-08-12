https://ria.ru/20210812/slet-1745519671.html

Стартовала регистрация на Всероссийский слет казачьей молодежи

Стартовала регистрация на Всероссийский слет казачьей молодежи - РИА Новости, 12.08.2021

Стартовала регистрация на Всероссийский слет казачьей молодежи

Участники Всероссийского слета казачьей молодежи смогут пообщаться с представителями Совета по делам казачества, федеральных и региональных органов власти, а... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T17:49

2021-08-12T17:49

2021-08-12T17:49

российское казачество

красноярск

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

российское казачество

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Участники Всероссийского слета казачьей молодежи смогут пообщаться с представителями Совета по делам казачества, федеральных и региональных органов власти, а также развить надпрофессиональные навыки в ходе интерактивных мастер-классов и тренингов. Помимо этого в рамках мероприятия молодые казаки презентуют свои уникальные идеи в рамках грантового конкурса Росмолодежи, сообщили в пресс-службе агентства.Мероприятие будет проходить в очном формате в Красноярске с 11 по 16 октября и объединит 150 представителей войсковых казачьих обществ и иных объединений казаков из регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.Для участия в слете и грантовом конкурсе необходимо подать заявку до 10 сентября.Творческие способности молодые казаки могут проявить уже сегодня, разработав и предложив логотип мероприятия. Лучшая работа ляжет в основу брендирования элементов оформления мест проведения слета, а ее автор получит ценный подарок от организаторов."Всероссийский слет казачьей молодежи – ключевое профильное мероприятие агентства, направленное на развитие молодежного казачьего движения, обмен компетенциями в профильном молодежном сообществе", – отметили в пресс-службе Росмолодежи.В программе слета как общие мероприятия, направленные на обсуждение важных государственных задач в соответствии с положениями Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, так и занятия в группах, связанные со спортивной составляющей казачества и допризывной подготовкой молодежи, с реализацией деятельности в области создания современного медиапродукта и продвижения безопасного интернета, со служением обществу, основанным на духовных традициях, с государственной службой и законотворчеством, методической систематизацией работы штабов, культурными ценностями и современными трендами.

https://ria.ru/20210420/molodezh-1729101331.html

красноярск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество