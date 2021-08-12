https://ria.ru/20210812/shtammy-1745450959.html

Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе

Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе - РИА Новости, 12.08.2021

Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе

Заявление ВОЗ о планах называть новые штаммы коронавируса именами созвездий говорит о том, что эта инфекция останется с нами навсегда — такое мнение высказал в... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:34

2021-08-12T11:34

2021-08-12T14:18

распространение коронавируса

общество

воз

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заявление ВОЗ о планах называть новые штаммы коронавируса именами созвездий говорит о том, что эта инфекция останется с нами навсегда — такое мнение высказал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, 28 букв греческого алфавита, скорее всего, не хватит для обозначения постоянно появляющихся новых мутаций вируса.При этом он полагает, что только появление какой-либо новой инфекции с высокой смертностью сможет переключить внимание человечества с COVID-19.Врач отметил, что его удивляет практически полное отсутствие информации о случаях заболевания гриппом, хотя в первую волну коронавируса его также находили у 25 процентов заболевших.За время пандемии в России выявили более 6,5 миллиона случаев COVID-19, свыше 168 тысяч человек спасти не удалось. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 204 миллиона инфицированных, наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html

https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745387916.html

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2021

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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)