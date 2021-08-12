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Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе
Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе - РИА Новости, 12.08.2021
Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе
Заявление ВОЗ о планах называть новые штаммы коронавируса именами созвездий говорит о том, что эта инфекция останется с нами навсегда — такое мнение высказал в... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:34
2021-08-12T11:34
2021-08-12T14:18
распространение коронавируса
общество
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Заявление ВОЗ о планах называть новые штаммы коронавируса именами созвездий говорит о том, что эта инфекция останется с нами навсегда — такое мнение высказал в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, 28 букв греческого алфавита, скорее всего, не хватит для обозначения постоянно появляющихся новых мутаций вируса.При этом он полагает, что только появление какой-либо новой инфекции с высокой смертностью сможет переключить внимание человечества с COVID-19.Врач отметил, что его удивляет практически полное отсутствие информации о случаях заболевания гриппом, хотя в первую волну коронавируса его также находили у 25 процентов заболевших.За время пандемии в России выявили более 6,5 миллиона случаев COVID-19, свыше 168 тысяч человек спасти не удалось. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 204 миллиона инфицированных, наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744983738.html
https://ria.ru/20210811/bashkiriya-1745387916.html
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общество, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
11:34 12.08.2021 (обновлено: 14:18 12.08.2021)
Мясников рассказал, когда человечество сможет забыть о коронавирусе
Врач Мясников: люди переключат внимание с COVID-19 после появления новой смертоносной болезни